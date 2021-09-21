Kürt sorunu... Kılıçdaroğlu... HDP... İmralı... Kandil... Ve barış...

CHP mutfağında ne pişiyor,

bilemiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun,

"Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" derken

olumlu bir çıkış yaptığını düşünüyorum.

T24'ün haberinde CHP liderinin

sözleri şöyle:

Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği

bir Kürt sorunu var.

Kürt sorununu çözmek için

meşru bir organa ihtiyacımız var.

Devlet dediğiniz kurum

gayrimeşru bir organla muhatap olmaz.

Erdoğan bunu yaptı,

devleti İmralı ile muhatap kıldı.

İmralı meşru bir organ değil.

Meşru organ kimdir?

HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz.

Halkın desteği var.

Parlamentoda bulunuyor, görevini yapıyor.

Dolayısıyla eğer Kürt sorunu çözülecekse,

meşru bir organla biz bu sorunu çözebiliriz;

bu düşüncedeydim. - T24

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı,

demin belirttiğim gibi olumlu,

önemli bir çıkış.

Çünkü Kürt sorununun çözümü konusunda,

yani barış yolunda HDP'yi "meşru bir organ"

olarak görüyor, muhatap alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında

bir de Erdoğan'a dönük eleştiri var:

Devlet dediğiniz kurum

gayrimeşru bir organla muhatap olmaz.

Erdoğan bunu yaptı,

devleti İmralı ile muhatap kıldı.

İmralı meşru bir organ değil.

Burada bir parantez açmak istiyorum.

Erdoğan başbakanlığı döneminde

sadece İmralı'yı, Öcalan'ı değil,

aynı zamanda Kandil'i, PKK'yı da

muhatap aldı çözüm için.

Ankara-İmralı-Kandil üçgeninin

kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Bugünkü MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı

kendi temsilcisi olarak Oslo'da,

"Oslo barış süreci"nde

Kandil'den gelen PKK temsilcilerinin

karşısına oturttu.

Erdoğan bir zamanlar doğru olanı yapmış,

gerçekçi davranmıştı;

çünkü İmralı'yı, Kandil'i yok sayarak

barış yolu açılamazdı.

Ama Erdoğan sonra "doğru yol"dan saptı,

ve "devlet"in barışı her zaman

namlunun ucunda gören

o klasik, yanlış çizgisini benimsedi,

bir başka deyişle çıkmaz yola saptı.

Erdoğan bugün savaşı köpürtmekle yetinmiyor,

aynı zamanda HDP'nin kapısına da

kilit vurmanın peşinde gidiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemek istediğim şu:

Barış yolunda HDP'yi muhatap almak

son derece yerinde bir politika tercihi.

Ama barış yolunda mesafe almak için

İmralı ve Kandil'i yok saymak

ya da görmezlikten gelmek

"realpolitika"nın gerçeklerinden

uzaklaşmak olur.

Bu arada bir kez daha altını çizmekte yarar var:

Yeniden bir barış süreci açılacaksa,

PKK'nın silah bırakması şarttır;

bu şartın gerçekleşmesinde de

en büyük rol hâlâ Öcalan'ındır.

Bu köşede çıkan 4 Mart 2021 tarihli

yazımın başlığı şöyleydi:

Barışın yolu

önce PKK'nın

silah bırakmasından

geçiyor!

Yedi ay önceki yazımda

şu satırlar da vardı:

Edirne'den, hapishane hücresinden,

"Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi

olarak görmek yerine

demokratik siyaseti

esas almamız gerekir" diye seslenen

Selahattin Demirtaş ne kadar haklı.

Silah, şiddet, terör çare değildir.

Tek çare, barışçı siyasettir,

demokratik siyasettir.

Ve silahlara veda zamanı

çoktan gelmiştir.

Silahlara veda edildiği,

PKK'nın silah bıraktığı,

dağdan indiği bir ortamda,

Kürt siyasal hareketi

çok daha etkili olur.

Biliyorum, kolay değil.

Ama başka çare yok:

Kürt siyasal hareketinin

gerçekten etkili olması,

barış ve demokrasi yolunun açılması

artık öncelikle PKK'nın

silah bırakmasından geçiyor.

Kaç yıldır böyle düşünüyorum,

kaç defa yazdım.

Bu düşüncenin PKK saflarındaki,

özellikle HDP içindeki varlığının da

çoktan beri farkında olduğumu

söyleyebilirim.

PKK'nın silahları gömmesi

ve dağdan inmesi deyince de...

Bu konuda hâlâ en etkili olabilecek

tek adresin İmralı olduğunu

düşünüyorum.

21 Mart 2013 Newroz'unda

"Zamanın ruhunu okuyamayanlar,

tarihin çöp tenekesine giderler,

suyun akışına direnenler

uçuruma sürüklenirler" diye

İmralı'dan seslenen Öcalan'ın

bugün hâlâ PKK'nın silah bırakmasını

sağlayacak, PKK'yı dağdan indirecek

yegane güç olduğu kanısındayım.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun

çözümünde HDP'yi muhatap almasının

önemini vurgularken, realpolitik açısından

sorunun İmralı ve Kandil boyutlarını da

göz önünde tutmak gerektiğini

belirtmekte yarar gördüm.