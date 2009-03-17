T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

17 Mart 2009

Yükselen Pazar Ekonomileri-2

Dünya genelinde yükselen pazar olarak nitelenen yaklaşık 30 ülke var.

Dün yükselen pazarlar konusuna özet bir giriş yapmıştım. Bugün bu sınıflamadaki ülkelerin ekonomik büyüklüklerine dair bazı noktalara değinmek istiyorum.
Dünya genelinde yükselen pazar olarak nitelenen yaklaşık 30 ülke var. Bunlar arasında en büyükleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Bu dört ülke (BRIC), nüfus, yüzölçümü, milli gelir ve ihracat sıralamalarında dünyanın hatırı sayılır ülkelerinden.
Bunlara büyüme hızları ve cari denge sıralamasını da eklemek mümkün. Yükselen pazarların yüksek büyüme oranları, bu yıl dünya ekonomisi büyüme hızının çok daha aşağılara inmesinin önündeki en büyük engel. Cari dengede de durum benzer. Çin, dünya üzerinde en fazla cari fazla veren ülke. Diğerleri de çoğu zaman fazla veriyor. Zaten bu nedenle gelişmiş ve cari açık veren ülkelerin (ABD ve çoğu AB ülkesi) dış finansmanını da bu ülkeler sağlıyor. ABD devlet tahvillerinin en büyük alıcıları yine bu ülkeler. 

Yaklaşık kırk yıl sonra bu ülkelerin dünyanın en büyük ekonomileri olmaları bekleniyor. Goldman Sachs araştırmasına göre, 2050’de Çin birinci, Hindistan üçüncü, Brezilya dördüncü, Rusya ise altıncı büyük ekonomi olacak. Türkiye ise ondördüncü sırada yer alıyor. Farklı araştırmalarda sıralama değişse bile yükselen pazar ekonomilerinin geleceği konusunda buna aykırı tahminler fazla yer almıyor. En büyük ekonominin Çin olması beklense bile, bu ülke yükselen pazarlar arasında yeri tartışmalı olanlardan biri. Çünkü büyüme politikalarının sağlamlığı konusunda ciddi şüpheler var. Zaten bu yüzden, Çin için ‘kağıt ejderha’ benzetmesi yapılıyor.
Geçen hafta yükselen pazar ekonomileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Bu araştırma Michigan State Ünivesitesi’ne bağlı Global Edge tarafından hazırlanmış. Araştırmanın adı, Yükselen Pazarlar Pazar Potansiyeli Endeksi. Ondört yıldır hazırlanan endekste Türkiye 2008’de önceki yıla göre hafifçe gerilemiş.
2008 sıralamasında Türkiye, Hong Kong, Çin, Singapur, Tayvan, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Polonya, Hindistan ve Rusya’nın ardından onüçüncü sırada bulunuyor. Türkiye’nin en yüksek not aldığı kriterler ise pazar büyüklüğü (9. sırada) ve pazar büyüme hızı (8. sırada). 2001’de genel sıralamada 20. olan Türkiye, 2007’de onbirinciliğe kadar yükselmiş, 2008’de ise onüçüncülüğe gerilemiş.
İçinde bulunduğumuz kriz, Türkiye’nin 2009’da endekste gerileyeceğine yönelik ipuçları veriyor. Türkiye büyük iç pazarına rağmen, artan işsizlik ve düşen sanayi üretimi ile 2009’u rakiplerine göre daha zor atlatabilir.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24