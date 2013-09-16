H. Bader Arslan

TARİH
16 Eylül 2013
Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçtiDevamını Oku
TARİH
13 Ağustos 2013
2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildiDevamını Oku
TARİH
26 Temmuz 2013
Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.Devamını Oku
TARİH
15 Temmuz 2013
Sabah TÜİK tarafından Nisan dönemi yani Mart-Nisan-Mayıs aylarına ait istihdam verileri açıklandıDevamını Oku
TARİH
17 Mayıs 2013
Gece Moodys'den gelen not artışı ile dün burada, T24'te yer alan "kredi notlarını anlama kılavuzu" başlıklı yazımın aynı günde örtüşmesi hoş bir tesadüf olduDevamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2013
2008 sonunda başlayan küresel kriz döneminde ekonomik gündemin hep üst sıralarında yer alan ülke kredi notları, son aylarda...Devamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2013
Kimse 2013 için 'çok iyi bir yıl' beklentisi açıklamadı. Ancak, 'gerçekleşmelere bakılırsa 2013 beklenenden daha zayıf bir yıl olabilir'Devamını Oku
TARİH
23 Nisan 2013
Önceki gün açıklanan IMF Ekonomik Görünüm Raporu, dünya ekonomisinin 2012’de reel bazda yüzde 3.2 büyüdüğünü...Devamını Oku
TARİH
12 Nisan 2013
Her ay TÜİK verileri ile Türkiye dış ticaretindeki son durumu izliyoruz. Biliyorsunuz, 2012’de 152.6 miyar dolarlık bir mal ihracatı yapıldıDevamını Oku
TARİH
20 Mart 2013
Muhtemelen birkaç günden beri izlediğiniz-okuduğunuz üzere, Güney Kıbrıs da, Euro Bölgesi ve IMF tarafından kurtarma yardımı verilenler kervanına katılıyorDevamını Oku
TARİH
26 Şubat 2013
2008 krizinden bugüne kadar, Euro zaman zaman değerlendi, zaman zaman değer kaybetti ama Avrupa Merkez Bankası’nın başına Draghi’nin geçmesinin ardından...Devamını Oku
TARİH
13 Şubat 2013
İyileşme uzun sürecek; yine gerilimler, yeni tuhaflıklar görebiliriz ama artık Euro Bölgesi’nde krizin sonuna gelindiğine dair sağlam işaretlerimiz var.Devamını Oku
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