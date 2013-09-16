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H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

TARİH

16 Eylül 2013

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

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TARİH

13 Ağustos 2013

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

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TARİH

26 Temmuz 2013

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

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TARİH

15 Temmuz 2013

İstihdam piyasası ne alemde?

Sabah TÜİK tarafından Nisan dönemi yani Mart-Nisan-Mayıs aylarına ait istihdam verileri açıklandı

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TARİH

17 Mayıs 2013

Not artışı ne anlama geliyor?

Gece Moodys'den gelen not artışı ile dün burada, T24'te yer alan "kredi notlarını anlama kılavuzu" başlıklı yazımın aynı günde örtüşmesi hoş bir tesadüf oldu

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TARİH

16 Mayıs 2013

Kredi Notlarını Anlama Kılavuzu

2008 sonunda başlayan küresel kriz döneminde ekonomik gündemin hep üst sıralarında yer alan ülke kredi notları, son aylarda...

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TARİH

02 Mayıs 2013

Kemerleri sık, bol su iç

Kimse 2013 için 'çok iyi bir yıl' beklentisi açıklamadı. Ancak, 'gerçekleşmelere bakılırsa 2013 beklenenden daha zayıf bir yıl olabilir'

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TARİH

23 Nisan 2013

Böyle Dedi IMF: Küçül Euro Küçül

Önceki gün açıklanan IMF Ekonomik Görünüm Raporu, dünya ekonomisinin 2012’de reel bazda yüzde 3.2 büyüdüğünü...

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TARİH

12 Nisan 2013

Dünyada ticaretin durduğu yıl

Her ay TÜİK verileri ile Türkiye dış ticaretindeki son durumu izliyoruz. Biliyorsunuz, 2012’de 152.6 miyar dolarlık bir mal ihracatı yapıldı

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TARİH

20 Mart 2013

12 soruda Güney Kıbrıs'ın 12 kayıp yılı

Muhtemelen birkaç günden beri izlediğiniz-okuduğunuz üzere, Güney Kıbrıs da, Euro Bölgesi ve IMF tarafından kurtarma yardımı verilenler kervanına katılıyor

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TARİH

26 Şubat 2013

Silahını çekti veee… Su sıktı

2008 krizinden bugüne kadar, Euro zaman zaman değerlendi, zaman zaman değer kaybetti ama Avrupa Merkez Bankası’nın başına Draghi’nin geçmesinin ardından...

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TARİH

13 Şubat 2013

Euro Bölgesi krizden çıkıyor mu?

İyileşme uzun sürecek; yine gerilimler, yeni tuhaflıklar görebiliriz ama artık Euro Bölgesi’nde krizin sonuna gelindiğine dair sağlam işaretlerimiz var.

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