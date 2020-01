Not artışı ne anlama geliyor?

Gece Moody's'den gelen not artışı ile dün burada, T24'te yer alan " kredi notlarını anlama kılavuzu " başlıklı yazımın aynı günde örtüşmesi hoş bir tesadüf oldu.



Moody's kredi notumuzu Baa3'e yükselterek Türkiye'yi yatırım yapılabilir statüsüne çekti. Daha önce de Fitch aynı düzenlemeyi yaptığı için, Türkiye artık üç büyük şirketin ikisinden "yatırım yapılabilir" kategorisinde not alıyor. Bu da uluslar arası fonların girişi için yeterli kabul ediliyor.



Her şeyden önce şunu bilmek gerekiyor. Bu değişiklikten sonra Türkiye piyasasına daha önce yatırım yapmayan ya da az yatırım yapan fonlar, bardaktan boşalırcasına yatırıma koşmayacak. Yani önümüzdeki Temmuz ayı ile geçtiğimiz Mart ayı arasında bu anlamda siyah ve beyaz gibi bir fark

olmayacak.



Türkiye piyasasını normal şartlarda bekleyen geleceğin üç özelliği var:



1- daha fazla fon girişi

2- daha uzun vadeli fon girişi

3- daha düşük maliyetli fon girişi



Ama bunlar bir anda ve keskin bir hızla gerçekleşmeyecek. Yavaş yavaş artacak olan fon girişleri cari açığa değil ancak açığın finansmanına yardım edecek. Artan döviz arzı TL'yi değerlendirecek. Muhtemelen Merkez Bankamız da bunu sınırlandırmak için adımlar atacak.



Diğer yandan dış borçlanma maliyetleri inecek ve daha uzun vadeli borçlanmalar başlayacak. Bu sadece kamu için değil, özel sektör için de geçerli. Dış borçlanmada vade ve maliyet yönünde iyileşme dolaylı olarak iç borçlanmada da benzer etkilere sebep olabilir.



Kredi notunda iyileşme sadece portföy yatırımları acısından değil, doğrudan yatırımlar acısından da etki doğuracaktır. Yine, bir anda olmasa da, doğrudan yatırımlarda da artış bekleyebiliriz



Pekiyi, üçüncü şirket olan S&P'den ne zaman hareket beklenebilir? Bu yıl içinde zor görünüyor. Son artırımı 27 Mart'ta yapan şirketten kısa süre içinde bir artırım gelirse bu muhtemelen bir ilk olur.