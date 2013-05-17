T24 LogoT24 Logo

H. Bader Arslan

baderarslan@t24.com.tr

17 Mayıs 2013

Not artışı ne anlama geliyor?

Gece Moodys'den gelen not artışı ile dün burada, T24'te yer alan "kredi notlarını anlama kılavuzu" başlıklı yazımın aynı günde örtüşmesi hoş bir tesadüf oldu

Gece Moody's'den gelen not artışı ile dün burada, T24'te yer alan "kredi notlarını anlama kılavuzu" başlıklı yazımın aynı günde örtüşmesi hoş bir tesadüf oldu.

Moody's kredi notumuzu Baa3'e yükselterek Türkiye'yi yatırım yapılabilir statüsüne çekti. Daha önce de Fitch aynı düzenlemeyi yaptığı için, Türkiye artık üç büyük şirketin ikisinden "yatırım yapılabilir" kategorisinde not alıyor. Bu da uluslar arası fonların girişi için yeterli kabul ediliyor.

Her şeyden önce şunu bilmek gerekiyor. Bu değişiklikten sonra Türkiye piyasasına daha önce yatırım yapmayan ya da az yatırım yapan fonlar, bardaktan boşalırcasına yatırıma koşmayacak. Yani önümüzdeki  Temmuz ayı ile geçtiğimiz Mart ayı arasında bu anlamda siyah ve beyaz gibi bir fark
olmayacak.

Türkiye piyasasını normal şartlarda bekleyen geleceğin üç özelliği  var:

1- daha fazla fon girişi
2- daha uzun vadeli fon girişi
3- daha düşük maliyetli fon girişi

Ama bunlar bir anda ve keskin bir hızla gerçekleşmeyecek. Yavaş yavaş artacak olan fon girişleri cari açığa değil ancak açığın finansmanına yardım edecek. Artan döviz arzı TL'yi değerlendirecek. Muhtemelen Merkez Bankamız da bunu sınırlandırmak için adımlar atacak.

Diğer yandan dış borçlanma maliyetleri inecek ve daha uzun vadeli borçlanmalar başlayacak. Bu sadece kamu için değil, özel sektör için de geçerli. Dış borçlanmada vade ve maliyet yönünde iyileşme dolaylı olarak iç borçlanmada da benzer etkilere sebep olabilir.

Kredi notunda iyileşme sadece portföy yatırımları acısından değil, doğrudan yatırımlar acısından da etki doğuracaktır. Yine, bir anda olmasa da, doğrudan yatırımlarda da artış bekleyebiliriz

Pekiyi, üçüncü şirket olan S&P'den ne zaman hareket beklenebilir? Bu yıl içinde zor görünüyor. Son artırımı 27 Mart'ta yapan şirketten kısa süre içinde bir artırım gelirse bu muhtemelen bir ilk olur.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

bader arslanmoodystürkiyekredi notusp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24