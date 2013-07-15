İstihdam piyasası ne alemde?

Sabah TÜİK tarafından Nisan dönemi yani Mart-Nisan-Mayıs aylarına ait istihdam verileri açıklandı.

İnternet medyası ve TV’lerde yapılan haberler, alışkanlık gereği başlıklara işsizlik oranının 9.3 olduğunu çıkardılar. Doğru, işsizlik oranı 2012 Nisan’da yüzde 9 iken, 2013 Nisan’da yüzde 9.3’e çıktı. İşsizlik oranı, istihdam konusundaki ana gösterge olduğu için, doğal olarak, Nisan döneminde olumsuz bir gelişme var gibi görünüyor. Zira geçen yıl Nisan’da 2 milyon 425 bin olan işsiz sayısı bugün 2 milyon 641 bine yükseldi. Yani işsiz sayısı 216 bin arttı.

Fakat istihdam verisine sadece bu boyutu ile bakmak yeterli olmaz

İstihdam verisinde dikkat edilmesi gereken 4 ana değişken var. İşgücü, istihdam hacmi, işsiz sayısı ve işsizlik oranı. İstihdam oranı, işgücüne katılma oranı gibi veriler de buna eklenebilir ama biz bugün sadece dördüne bakalım.

İşsizlik oranı en basit ve en net gösterge; kabul. Fakat diğer üçündeki gelişmeleri de onunla birlikte izlemek; bunu da hem geçen yıla hem de geçen aya göre yapmak gerekiyor.

İşgücü ile başlayalım

2012 Nisan döneminde işgücü piyasamızda 27 milyon 55 bin kişi vardı. Bugün bu sayı 28 milyon 332 bin kişiye ulaştı. Yani havuza 1 milyon 277 bin kişi girdi. Nasıl oluyor da nüfusumuz 800 bin civarında artarken işgücü bundan çok daha fazla artıyor? Çünkü, daha önce çalışma niyetinde olmayan yaklaşık 477 bin insanımız çalışmaya karar veriyor. Bu da Türkiye’de işgücüne katılma oranının hızla arttığını gösteriyor.

İstihdam ile devam edelim

Geçen 12 ay içinde istihdam hacmi 24 milyon 630 binden, 25 milyon 691 bine çıktı. Yani son bir yıl içinde 1 milyon 61 bin kişi daha çalışmaya başladı. Yukarıdaki veri ile birleştirelim: Havuza giren 1 milyon 277 bin kişiden 1 milyon 61 bini çalışmaya başladı. Bugün itibarıyla Türkiye’de çalışan sayısı 25 milyon 691 bin kişi ve bu şu ana kadar görülen en yüksek istihdam düzeyi. Bundan önceki en yüksek düzey Haziran 2012’deki 25 milyon 577 bin.

İşsiz sayısı ne durumda?

2012 Nisan’da 2 milyon 425 bin olan işsiz sayısı, bugün 2 milyon 641 bine ulaştı. Yani işsiz sayısı 216 bin kişi arttı. Yukarıdakilerle birleştirelim: Son 12 ayda işgücü piyasasına giren 1 milyon 277 bin kişiden 1 milyon 61 bini çalışmaya başladı, 216 bini ise bir iş bulamadı.

Gelişmeleri bir de önceki aya göre değerlendirdiğimizde işsiz sayısının 160 bin gerilediğini, istihdamın ise 717 bin arttığını görüyoruz. ‘717 bin’in son bir yılda görülen en yüksek istihdam artışı olduğunu da dikkatinize sunmak isterim.

Sonuç olarak işsizlik oranında geçen yıla göre artış olsa da işgücü ve istihdam hacmindeki artışla birlikte incelendiğinde gelişmeler biraz daha farklı görünüyor. İşgücüne katılma oranının yüzde 51.1, istihdam oranın ise yüzde 46.6 ile en yüksek düzeylerine yakın olduğu da bu durumu biraz daha anlaşılır yapıyor.