Sezon finali mi, son bölüm mü?



Evlilik programları ile ilgili genel algıyı paylaşıyor musunuz bilmiyorum; insanların büyük kısmı sevdiği için değil, aksine hiç hoşlanmadığı halde bu programları izliyormuş. Son zamanlarda Yunanistan da onunla ilgilenenlerde aynı algıyı yaratıyor olabilir diye düşünüyorum. Ama ülkenin durumunu izleyenlerdeki temenni ‘kurtulma’dan, ‘batış’a doğru dönüyor. Yani artık insanlar Yunanistan’ın kurtarılmasından umudu kesip, “hangimizin batış senaryosu daha çarpıcı” yarışına giriyorlar.

Bol izleyicili dizilerimiz gibi Yunanistan krizi de bir sezon finali yapsa da; herkes rahat bir nefes alsa. Ciddi olmak gerekirse yakında sezon finali değil, gerçek bir son bölüm izleme olasılığı yükseliyor.

Bundan bir hafta önce, euroyu terkedip drahmiye dönmedikçe, borçlarının vadesi uzatılmadıkça ve kurumsal olmayan (yani ülkelerin münferit olarak-) yeni borç verilmedikçe (bu konuda Çin’den bir hamle gelebilir) Yunanistan’ın başını yukarı kaldıramayacağını yazmıştım.

Son iki gün içinde bu konuda iki farklı gelişme yaşandı. Önce İngiltere’yi ziyaret eden Çin Başbakan’ı Pazar günü, Euro Bölgesi’ne yardım edebileceklerini söyledi. Ardından, Sarkozy, Yunanistan’ın Fransız bankalarına olan borçlarının yenileneceğini ve vadelerinin otuz yıla kadar uzatılabileceğini söyledi. (Fransa’nın Yunanistan’a en fazla kredi veren ülke olduğunu hatırlatayım da, Sarkozy’nin bu cömertliğinin nedenini yanlış anlamayın)

Her ikisi de Yunanistan için rahatlatıcı gelişmeler. Ancak, sizce aynı şeyi Euro Bölgesi için söyleyebilir miyiz? Bence zor. Ortada hiç kriz yokken bir cumhurbaşkanının çıkıp bunları söylemesi olsa olsa takdir toplayabilirdi. Ama şimdi, mensup oldukları parasal birliğin birbuçuk yıldır üzerinde uzlaşamadığı bir sorunda, birlik dışına çıkıp ulusal bir karar alma yolunu tercih eden Fransa, bu tercihiyle hem Euro Bölgesi’nin gücünü zayıflatmış, hem de bundan sonra benzer hataların yapılmasına zemin hazırlamış olacak.

“Şimdi bunu düşünen kim; bırak Yunanistan kurtulsun da…” diyorsanız, haklısınız. Ama haklı olduğunuzu söylerken, yüzümde öyle düşünmediğimi ima eden bir gülümseme olduğunu bilmenizi isterim.

Bu senaryo bizi şu sona götürüyor… Yunanistan Euro Bölgesi’nden çıkacak. Ama geçici bir süre için çıkıp, drahmiye dönecek. Fransa, Çin ve belki başka ülkeler tarafından özel borçlar verilecek ve borçlarının vadeleri uzatılacak. (Çin bu konuda biraz daha akıllı davranırsa, başka avantajlar da elde edebilir.) İşler yeniden yoluna girip, kriz dönemi sora erince Yunanistan yeniden Euro Bölgesine alınacak. Ama bunun için yeniden Maastricht kriterlerinin yakalanması beklenmeyecek.

Böyle olup olmayacağını dizinin yeni bölümlerinde göreceğiz...

