Altın Sarardı Soldu

1770-1740-1650-1600…

Bunlar rastgele dizilmiş sayılar değil. Altının dolar bazında son dört günlük kapanış fiyatları. Geçen haftayı 1650 dolardan kapatan altın, dün sabah bizde piyasalar açılırken 1530 dolar kadar geriledi. Birkaç saat içinde onz fiyatı 120 dolar birden düşen altın ardından gelen alımlarla 1600 dolara kadar yükseldi. Fakat yine de günü yüzde 3’e yakın gerileme ile tamamladı. Şu an itibarıyla altın, birkaç hafta önce gördüğü tüm zamanların rekoru olan 1921 doların yüzde 17 altında.

“Ne oldu da altın bu kadar hızlı geriledi?” diye soranlar, bunun cevabını daha önce T24’te bulabilirlerdi.



12 Ağustos



2000 yılında 250 dolarken ya da 2006 yılında 500 dolarken, hatta 2009 yılında 1000 dolar civarındayken altın almış olanlar, dün fiyatı 1800 doları geçen altınlarını satmak için fiyatın daha da fazla yükselmesini bekliyorsa büyük risk alıyorlar. Bunu söylerken, altın fiyatının kesinlikle bundan daha yukarı gitmeyeceğini iddia etmiyorum. Fakat ticaret erbabının sık kullandığı bir söz, karın elde tutulan mal satıldığı anda kar olduğuna vurgu yapar. Altın fiyatı bugün düşmeye başlasa ve örneğin bir hafta içinde 1500 dolara inse, ellerinde 1600 dolar maliyetli altın tutanlar, yatırımcı psikolojisi gereği, fiyatın çok düştüğünü ve nasıl olsa yeniden yükseleceğini düşünerek satış yapmazlar. Oysa fiyat düşmeye devam eder ve altınları da ellerinde kalır. Karar sizin ama ister inanın ister inanmayın, altın fiyatları yükseldiğinden çok daha hızlı düşecek. O gün bugün mü, bir ay sonra mı, bir yıl sonra mı kimse bilemez fakat elinizdeki altını fiyatın zirve yaptığı noktada satmak gibi bir amaç sizi yanıltabilir. Her geçen gün, altındaki büyük düşüşe bir adım daha yaklaşıyoruz.

Dün sabah 1815 dolar altın, akşam saatlerinde 1735 dolara geriledikten sonra, gece yarısı 1755 dolara yükseldi. Fiyat gün içinde 80 dolar (yüzde 4'ten fazla düştü). Gerçek düşüş başladığında gün içinde 100 dolardan fazla gerileme olduğunu da göreceğiz

Ne yazık ki; son günlerde “altında rekor” haberleri küçük yatırımcıları altın almaya yönlendiriyor. Piyasanın kırılma noktası giderek daha fazla insanın altın fiyatının yükseleceğine inanmaya başladığı ve altın satın aldığı noktadır. Şimdiye kadar altın almamış olanların , fiyattaki yükselişe ve hergün gördükleri “altın bugün de rekor kırdı” haberlerinin etkisine kapılıp altına yönelmemeleri gerektiğine inanıyorum.



8 Eylül



“Eğer altın fiyatı 1750 doların altına inerse 1600 dolara kadar düşebilir ve bu düşüş çok hızlı olur. Son on gündür, birçok para birimine karşı değer kazanan dolar, dün nispeten iyileşen ekonomik görünüm ile değer kaybetti. Şimdi söyleyeceğim bu ilişkiye ters düşüyor gibi görünebilir ama ekonomik görünümdeki iyileşme devam ederse, altının düşerken doların hızla değerleneceği bir süreç yaşayabiliriz.”



15 Eylül



Altın düşecek. Hem de çok hızlı düşecek. “Altın nasıl olsa yükseliyor, niye satayım ki?”, “10 yıldır yükseliyor, niye düşsün ki?”, “Başka alternatif yok, yükselecek” , “Altına yatırım yapan kaybetmez, klasik yatırım aracıdır” diyenler ve son yıllarda altın alıp iyi oranda para kazanmış olmalarına rağmen hala elinde tutmaya devam edenler büyük olasılıkla çok pişman olacaklar ama altın düşecek.

Şu anda onz fiyatı 1790 dolar. Eğer bir iki gün içinde 1750’nin altına, iner ve yukarı çıkamazsa büyük olasılıkla çok kısa sürede yüzde 10 daha gerileyerek 1600 dolara düşecektir. Sonrasını konuşmak için o günlerin gelmesini bekleyelim. Ama bu düşüşün orada kalmayacağını düşünüyorum.



Ve Bugün



Fiyat 1800 dolar iken 1600’e kadar gerileyeceği oldukça belirgindi ve bu düzeyi (hatta çok kısa sürse de daha da altını) gördük. Şimdi önemli olan fiyatın bunun da altına inip inmeyeceği.

Önümüzde üç seçenek var. Birincisi, ABD ve Avrupa ekonomileri kademeli olarak iyileşmeye başlayacak. İkincisi, ABD ve Avrupa ekonomileri daha da kötüleşecek. Üçüncüsü ise son aylarda olduğu gibi belirsizlik devam edecek. Bu üçü arasında altını daha yukarı çekme ihtimali olan tek seçenek sonuncusu.

Bekleyelim ve hangisinin olacağını görelim. Emin olun, çok uzak olmayan bir gelecekte “Bir zamanlar altın 1900 dolara kadar yükselmişti” gibi cümleler kullanmaya başlayacağız.