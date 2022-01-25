Bilmeyenlere,

Arkadaşlarının yazdığı Facebook sayfasından:

"Yıl 2004. Kilitli kalma (Locked-in) sendromuna yakalandı. Boyundan aşağısı felç, sol gözünü, başını oynatabiliyor, biraz mimikler yapabiliyor, konuşmuyor, yatağında yaşıyor, iletişimini bir harf tablosu ve lazer gözlüğüyle yapıyor.

Ali Arif Ersen 1985'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında 'Oteller Kenti,' 'Kadehler,' gibi çeşitli resim sergilerinin yanında ABD, Küba, Arjantin ve Saraybosna'da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi ve sergi kitapları hazırladı. Tomris Uyar'ın son kitabı 'Güzel Yazı Defteri'nin görsellerini karışık teknikle hazırladı."

Sıkıldım uykumda gideyim diyenlerden.

Sıkıldım, şikayetçilerden.

Sıkıldım sıkıntılarına ağıt yakanlardan.

Vazgeçmek varsa hepimizden önce vazgeçebilirdi.

Yarını görme hırsıyla değil yaşamın zenginliğiyle dünyasını kucakladı.

Bir gün yanına ona ithaf ettiğim kitabımla gidip kendimi de gösterircesine bak diye uzattığımda, bakmadı, "Nasılsın?" diyerek önce beni yaşattı.

Bizi yaşattı.

Başlangıçta baş ucunda toplananların giderek benim gibi ayaklarının kesildiğinde, kendimizi suçlu hissettiğimizde, her geç kalmış gidişimizde bizi gözlerinde ışıldayan "Nasılsınlarla" yaşattı.

İnsanı tanıyordu.

Yattığı yerden yaşam üretti.

Sanatı yaşattı.

Radyo için caz programları yaptı.

Başını kıpırdatıp gözlüğünden kağıda yansıyan ışınların çizgiye dönüştürülmesiyle resim sergisi açtı.

Okudu, dinledi, sordu, seyretti, hepsini birleştirdi edebiyatımıza edebiyat katan, yayımlanmadığından henüz farkında olmadığımız şiirlerini yazdı.

Ufkumuzu açtı.

Şiirlerini fotoğraflarıyla, resimleriyle, müzikle buluşturdu, damak tadlarımıza gönderme yaptı, hepsini beş duyumuza seslenecek şekilde sunulmasını sağladı.

Ciddiyetle yaşamı dalgaya aldı.

Kutsalında kaçamak yoktu.

Hepimizi ayrı ayrı yaşatırken, "Karavaçyo" diye seslendiği, her gün bölüm bölüm yolladığım olası

kitabıma aynı gün yazdıklarıyla karşılık verirken beni de üç gün öncesine kadar yarınıma taşıyordu.

Doktoru organ bağışı talep etmiş bir izi de böyle kalacak.

Özel dostu olmanın mutluluğunu yaşayanlarlar önümüzdeki günlerde anmalarda karşılaşıp kucaklaştıklarında kim bilir ne kadar şaşıracaklar, sen de mi onunla yaşadın diye.

Son yolladığı mektubunda bana son sözleri

"Günün lafı cam cama değil, cancana!!

"Ali Kaptan'ın Gördüğüdür" derlemesinden bir şiiri,

Müstak Bey'in hazın vezinsizliği*

kavuniçi gün batımında

Kızkulesi'nde fenerin dibini bulmuş

Adacığın etrafında dolanan

mezgitlerle barbunlara

bakıyordu sazıyla

başının belası, gönlünün sultanı

suç aleti, sübut delili sazıyla

durdu, tedirgindi

neysi ki buraya

Siyasi Şube'nin yolu düşmezdi

nerden akıllarına gelecekti ki

bir oh çekti derinden

gözleri denize daldı

mezgiti mayısta,

barbunu ekimde yemek lazım

diye geçirdi içinden

Ekimde şunun şurasına ne kaldıydı

içinden bir türkü tutturdu

ya kuzgun başa, ya devlet leşe

yok bu böyle değildi

şaştı kaldı dalgınlığına

tutturduğu türküyle kelalakası vardı

bir siren sesi geldi dayandı kulağına

uzaktan Sahil Güvenlik teknesini seçti

gözlüksüz miyop gözleriyle

sazını eline aldı öptü kokladı

içine taş doldurmuştu

mızrak gibi fırlattı attı tüm gücüyle

sazı gitti gitti

denizin tam kalbine saklandı

glup glup glup sus oldu

bağrına taş basmıştı

tuttu kolundan da

kendini fırlatıp attı

glup glup glup

çok garip canı

tahin-pekmezli ponçik çekti

kucağında yuvarlanırken denizin

glup glup glup pus oldu

* Arkadaşı Reha Yunluel'in derlediği Facebook sayfasından.

Selin Şençöken'in Ali Arif Belgeseli 'Yangın Yerinde Orkideler" tanıtımı için tıklayın…