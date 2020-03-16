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Konuk Yazar

Gündüz Vassaf

bilgi@t24.com.tr

TARİH

16 Mart 2020

İnsan

Borçluyuz. Başka canlılara, gezegenimize borçluyuz. Sevgimizi, yaratıcılığımızı, bilgimizi seferber etmeye mecburuz

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