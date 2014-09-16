Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bu lig böyle bitmez

Dün bir bugün iki. Yeni transferler Demba Ba ve Sosa sakatlanmışlar ve forma giyemiyorlardı. Bu bir şanssızlık mı yoksa başka bir şey miydi artık siz karar verin.

Siyah beyazlılarda ayrıca Oğuzhan yoktu ve bu önemli eksiklikti.

Atatürk Olimpiyat Stadında sezonun ilk maçına çıkarken doğru dürüst taraftar desteğinden de yoksundu Beşiktaş.

Zaten Beşiktaş seyircisine karşı bir oyun oynandığı açık. Buna Yönetim de sessiz kalıyor. İş nereye varacak belli değil. İnsan Pazartesi maçlarının da bu tezgahın parçası olduğunu düşünüyor.

Buna karşın Çaykur Rize yeni transferlerini Beşiktaş'ın karşısına çıkarabilmişti. Bunlardan biri de eski Beşiktaşlı Holosko'ydu. Holosko ilk yarının sonunda sahanın en fazla koşan oyuncusu olacaktı.

Beşiktaş görünüşte baskılı başladı oyuna. Fakat sonuç getirmeyen bir baskıydı bu. On sekize kadar rahat geliyorlar fakat gerisini getiremiyorlardı. Çünkü topu o noktada akıllı kullanan oyuncu eksikliği vardı. Daha çok sol kanattan inmeyi denediler. Yapılan ortalar gelişi güzel olunca Beşiktaş'ın tek santraforlu ya da çift santraforlu olmasının da bir önemi kalmamıştı.

Rize ise rakibini sabırla karşılıyor ve karşı atak için fırsat kolluyordu. Özellikle de LuaLua gibi hızlı oyuncularıyla. Dakikalar ilerlemesine rağmen aynı oyun oynanıyordu sahada. Tek fark LuaLua'nın giderek artan cesaretiydi. İlk yarının uzatma dakikasında LuaLua daha müsait pozisyondaki arkadaşını dikkate almayıp Beşiktaş kalesini denemişti.

48'de o Ümit uzun kullanılan taç atışından gelen topla takımını öne geçirdi.

Zaten ikinci yarıya hareketli başlamıştı Çaykur Rizespor.

Golden sonra şuursuzca saldırmaya başladı Beşiktaşlı oyuncular.

64'de zar zor bulduğu frikik atışını Beşiktaş İsmail'le kullandı. İsmail tabii ki iyi bir oyuncu ama Beşiktaş'ın frikikçisi olmak farklı bir şey olmalı.

Dahası var; Motta sakatlandıktan sonra Necip oyuna girince İsmail sola geçti, Necip sağa geçti.

Mustafa'nın yerine giren Kerim Frei ise skoru değiştirmek için son çare(!) oldu.

Karakartal beraberliği duran toptan Olcay'ın ayağından sağladığında dakika sekseni bulmuştu.

Kornerden gelen top Rize savunmasından sekti, Olcay beklemeden vurdu ve top adeta iğne deliğinden geçip ağları buldu.

Beşiktaş golle birlikte baskısını arttırdı. Buna karşın Rizespor hiç olmazsa bir beraberlik umuduyla var olan skoru koruma derdine düştü.

Beşiktaş oynadığı etkisiz oyunla kendisinden beklenenin çok altında bir performans gösterdi.

Bir puan kaybetmenin ötesinde bu kadroyla bu futbolla gelecek için hiç umut vermedi.