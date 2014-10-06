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Gülengül Altınsay

gulengul@altinsay.com.tr

TARİH

06 Ekim 2014

Oynamadan üç puan

Balıkesir karşısında yavaş, dağınık, çabuk unutulacak bir top oynadı Beşiktaş. Buna rağmen 3 puan aldı

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TARİH

03 Ekim 2014

Tottenham-Beşiktaş: 1-1'e üzüldük

Deplasmanda elde edilen puan açısından bakıldığında sevindirici bir beraberlik ama oynanan futbola ve elde edilen pozisyonlara bakınca üzülmemek elde değil

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TARİH

28 Eylül 2014

Futbol durarak oynanınca

Tribünlerin boş olduğu futbol karşılaşmaları TV'den izlenirken bile zevksiz. Ama ne gam! Yeter ki tribünlerden istenmeyen sesler çıkmasın

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TARİH

19 Eylül 2014

Etkisiz futbol, kötü başlangıç

'Kendimizi aldata aldata geldiğimiz nokta bu. İsimsiz bir takım geliyor, gücüne göre mantıklı bir futbol oynayarak kendi sahanızda bir puan alıp gidiyor'

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TARİH

16 Eylül 2014

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bu lig böyle bitmez

Bir puan kaybetmenin ötesinde bu kadroyla bu futbolla gelecek için hiç umut vermedi

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TARİH

10 Eylül 2014

Bize gene hüsransson

Terim yıllardır futbol ve taktik anlayışını geliştirmedi. Dizilişle oynamayı taktik gelişme sanıyor

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TARİH

28 Ağustos 2014

Bir gol atamayınca

Sadece savunma yapmakla olmuyor. Son dakikaların çabası yetmeyince Beşiktaş sadece bir gol atamayınca Şampiyonlar Ligi'ne Arsenal'ı gönderdi.

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TARİH

26 Ağustos 2014

Penaltı atışlarını bile gerdiler

"Soma için oynanan bu özel maçta, tarafların penaltı atışlarında bile gerilim yaratmayı başardıklarını (!) görünce lig için kaygılanmıyor değilim"

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TARİH

14 Ağustos 2014

Süleyman Seba'sız kalmak

Süleyma Seba'yı kaybettiğimiz için üzgünüz ve onun kaybı vesilesiyle kaybettiğimiz değerleri hatırlamaya çalışıyoruz...

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TARİH

06 Ağustos 2014

Beşiktaş-Feyenoord: Ba-şiktaş Avrupa'yı garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için hep beraber Cuma gününü bekliyoruz. Bakalım hangi güçlü rakiple eşleşecek Beşiktaş?

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TARİH

31 Temmuz 2014

İşlem akılla tamam

Beşiktaş için İstanbul'daki rövanş için çok iyi bir sonuçtu bu. Atiba önderliğinde akıllı oynayarak ve oyunun denetimini sürekli elinde tutarak işlemi büyük ölçüde tamamladı Karakartal.

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TARİH

14 Temmuz 2014

Almanya-Arjantin: Olağan şampiyon, sönük final

Tebrikler hak ederek kazanan, futbolu cesur oynayan kaybetmekten korkmayan Almanya takımına

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