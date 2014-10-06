Gülengül Altınsay

TARİH
06 Ekim 2014
Balıkesir karşısında yavaş, dağınık, çabuk unutulacak bir top oynadı Beşiktaş. Buna rağmen 3 puan aldıDevamını Oku
TARİH
03 Ekim 2014
Deplasmanda elde edilen puan açısından bakıldığında sevindirici bir beraberlik ama oynanan futbola ve elde edilen pozisyonlara bakınca üzülmemek elde değilDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2014
Tribünlerin boş olduğu futbol karşılaşmaları TV'den izlenirken bile zevksiz. Ama ne gam! Yeter ki tribünlerden istenmeyen sesler çıkmasınDevamını Oku
TARİH
19 Eylül 2014
'Kendimizi aldata aldata geldiğimiz nokta bu. İsimsiz bir takım geliyor, gücüne göre mantıklı bir futbol oynayarak kendi sahanızda bir puan alıp gidiyor'Devamını Oku
TARİH
16 Eylül 2014
Bir puan kaybetmenin ötesinde bu kadroyla bu futbolla gelecek için hiç umut vermediDevamını Oku
TARİH
10 Eylül 2014
Terim yıllardır futbol ve taktik anlayışını geliştirmedi. Dizilişle oynamayı taktik gelişme sanıyorDevamını Oku
TARİH
28 Ağustos 2014
Sadece savunma yapmakla olmuyor. Son dakikaların çabası yetmeyince Beşiktaş sadece bir gol atamayınca Şampiyonlar Ligi'ne Arsenal'ı gönderdi.Devamını Oku
TARİH
26 Ağustos 2014
"Soma için oynanan bu özel maçta, tarafların penaltı atışlarında bile gerilim yaratmayı başardıklarını (!) görünce lig için kaygılanmıyor değilim"Devamını Oku
TARİH
14 Ağustos 2014
Süleyma Seba'yı kaybettiğimiz için üzgünüz ve onun kaybı vesilesiyle kaybettiğimiz değerleri hatırlamaya çalışıyoruz...Devamını Oku
TARİH
06 Ağustos 2014
Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için hep beraber Cuma gününü bekliyoruz. Bakalım hangi güçlü rakiple eşleşecek Beşiktaş?Devamını Oku
TARİH
31 Temmuz 2014
Beşiktaş için İstanbul'daki rövanş için çok iyi bir sonuçtu bu. Atiba önderliğinde akıllı oynayarak ve oyunun denetimini sürekli elinde tutarak işlemi büyük ölçüde tamamladı Karakartal.Devamını Oku
TARİH
14 Temmuz 2014
Tebrikler hak ederek kazanan, futbolu cesur oynayan kaybetmekten korkmayan Almanya takımınaDevamını Oku
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