Kültür-sanat seçkisi: 27 Ocak-2 Şubat 2019

Geçen hafta başladığımız kültür-sanat yolculuğuna hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hafta Türkiye’nin dört bir yanından tam 35 öneri sizleri bekliyor!

Konser/Performans

*Türkiye pop müziğinin en önemli besteci ve yorumcularından Levent Yüksel, 29 Ocak’ta “Gururla Yerli Konserleri” kapsamında Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşuyor.

*Alternatif müziğe yeni bir soluk getiren Lara di Lara, 30 Ocak akşamı Kadıköy Mecra sahnesinde olacak.

*Her yıl hem Türkiye hem de dünyada yüzü aşkın konserle müzikseverlerle buluşan, klasik Batı müziğinde ülkemiziz abide ismi Fazıl Say, 30 Ocak’ta DasDas’ta dinleyicileriyle buluşacak.

*Elektronik müziği enstalasyonlar ve canlı görsel-işitsel şovlarla taçlandıran Londra çıkışlı Max Cooper, 1 Şubat’ta Zorlu PSM Stüdyo kabinine geçiyor.

Sahne

*Karakoldaki sıradan bir gecede, kayıpların ardından kesişen hayatları konu edinen “Dünyada Karşılaşmış Gibi”, 27 Ocak’ta Volkswagen Arena’da sahneleniyor. Berkun Oya’nın yönettiği oyunun kadrosunda Okan Yalabık, Öner Erkan gibi tanınmış yetenekli isimler var.

*Her şarkıya özel olarak hazırlanmış kostüm ve kareografilerle Sertab’ın Müzikali, 28 Ocak’ta Uniq İstanbul sahnesinde olacak. Erener’in 25. Sanat yılını da kutladığı müzikalin sahne yönetimi ve kareografisi Beyhan Murphy’ye ait.

*Tennessee Williams’ın tiyatro tarihi için bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve ilk sahnelenişinin ardından Broadway’le birlikte Hollywood’u da derinden etkilemiş Arzu Tramvayı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hira Tekindor’un yönettiği; Zerrin Tekindor, Onur Saylak ve Şebnem Bozoklu gibi önemli isimleri bir araya getiren oyun, 1 Şubat’ta Uniq İstanbul’da sahnelenecek.

Sergi

*Küratörlüğünü Conrad Bodman’ın üstlendiği, Universal Everything’in insan biçimine duyduğu ilgiyi, bireyin karakteristik özellikleri ve davranışları üzerinden ele alan “Akışkan Bedenler” sergisi Borusan Contemporary’de hafta sonları görülebilir. Serginin son günleri, elinizi çabuk tutun!

* Alper Turan’ın küratörlüğü yaptığı, video, yağlı boya, kolaj, heykel, yerleştirme ve fotoğraf gibi farklı medyaları kullanan sanatçıların “anlamlar epidemiği” olan HIV/AIDS’i deşifre etmeyi amaçladığı “Pozitif Alan” başlıklı grup sergisi Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”da 2 Şubat’a kadar görülebilir.

Alternatif/Trend

*Eski ve yeni festival filmlerinin şık bir salonda izleyiciyle buluştuğu Beykoz Kundura Sinema’da “Somestr Tatili Özel” programı var. 27 Ocak Pazar günü “Fındık İşi 2”, “Başsız Kadın” ve “Geçmişi Olmayan Adam” gösterilecek.

*1950’li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris’inin soğuk savaş atmosferini kendine fon edinen Cold War, “Sinema Günleri” kapsamında 27 Ocak’ta Bomontiada Alt’ta gösteriliyor. Filmin üç dalda Oscar adayı olduğunu hatırlatalım…

*Bu yıl yine Fransa ve dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen Fikirler Gecesi, Tokyo’dan Los Angeles’a ilgililerini “Günümüzle Yüz Yüze” teması etrafında bir araya getiriyor. Bu kapsamda 31 Ocak’ta “Sol, Neo-liberalizm ve Popülist Strateji” konulu konferans ve ardından “Popülizm: Avrupa Tehlikede” konulu gösterim Salt Galata’da takip edilebilir.

*Doğu Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yaşanan savaşı konu edinen 2018 yapımı Donbass, 2 Şubat’ta Fransız Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Ankara

*Türkiye’de kurulan, genç Suriyeli sanatçılardan oluşan ARTHERE, 31 Ocak-2 Şubat arası bir dizi etkinliğe imza atıyor. Sergi, konser, konferans ve belgesel film gösterimlerinden oluşan Fikirler Gecesi: Suriye Gecesi, Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

*Bilkent Senfoni Orkestrası, 25. yaşını kutluyor. “Nostaljik Konser: BSO 25 Yaşında”, 30 Ocak’ta Bilkent Üniversitesi A.A. Saygun Uygulama Salonu’nda gerçekleşiyor.

*Türkçe müziğin son dönemdeki en popüler seslerinden Jehan Barbur, 30 Ocak’ta If Performance Hall’da Ankaralı sevenleriyle buluşuyor.

*CerÇocuk Tatil Atölyeleri, animasyondan heykele farklı içeriklerle hafta boyunca 5-11 yaş aralığındaki çocukları bekliyor. Ayrıntılı bilgiye CerModern internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

*Emrah Eren'in yönettiği, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun rol aldığı Bir Baba Hamlet, 1 Şubat’ta MEB Şura Salonu’nda oynanacak.

İzmir

*Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, 28 Ocak’ta Suat Taşer Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

*1979’da Buğdayın Türküsü albümüyle hayatımıza giren Yeni Türkü, 40. sanat yılını dinleyicileriyle kutluyor. Grubun 40. Yıl Konseri, 1 Şubat Cuma akşamı Suat Taşer Tiyatrosu’nda müzikseverleri bekliyor.

*"Umrumda Değil" cover’ıyla geniş bir kitleye sesini duyuran genç şarkıcı Melek Mosso, 1 Şubat Cuma akşamı SoldOut Performance Hall’da İzmirli müzikseverlerle bir araya geliyor.

*Bu yıl 5. yaşını kutlayan The School of Life İstanbul, İzmir’deki ilk etkinliğini gerçekleştiriyor. “Mirgün Cabas’la Özgüvenli Olmak” atölyesi 28 Ocak’ta Ege Perla’da.

Bursa

Türkçe pop efsanesi MFÖ, 1 Şubat’ta Jolly Joker Bursa’da Bursalı hayranlarıyla buluşuyor.

Diyarbakır

*Son Oyun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Sinema Günleri kapsamında 27 Ocak Pazar günü Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösteriliyor.

Mardin

Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Murat Germen’in “Fotoğrafın Türlü Halleri-Murat Germen: Kesit Retrospektif” başlıklı sergisine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Sergi, Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde izlenebilir.