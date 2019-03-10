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T24 Haftalık Yazarı

Gizem Sevinç Selvi

gizemsevincselvi@t24.com.tr

TARİH

10 Mart 2019

Kültür-Sanat Seçkisi: 10-16 Mart 2019

Bu haftanın öne çıkan etkinliklerine yeni bir mekân haberiyle başlıyoruz: İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı. Şişhane’de vakıf ofislerine de ev sahipliği yapan Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında açılan İKSV Alt Kat, Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programlarıyla şehre nefes aldıran mekânlardan biri olmaya aday, keşfetmekte fayda var... 

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TARİH

03 Mart 2019

Dersaadet’te elektronik müzik ve kadın damgası

Bu hafta İstanbul’a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve dünyanın elektronik müzik, tasarım ve yaratıcılık temalı en büyük festivallerinden Sonar’ın İstanbul ayağı Sonar Istanbul damga vuruyor. Sonar İstanbul’u Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, Kundura Sinema Kadınlar Günü Seçkisi’ni Kundura Sinema Kültür ve Sanat Direktörü S. Buse Yıldırım ve Agnes Hakkında Her Şey programını İstanbul Modern Sinema Yöneticisi Belkıs Elgin’den dinledik…

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TARİH

03 Mart 2019

Kültür-sanat seçkisi: 3-9 Mart 2019

Bu hafta Türkiye’nin farklı illerinde 8 Mart temalı çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Film festivallerinden oturumlara, kadının varoluşunu kutlarken diğer etkinliklere göz atmayı da ihmal etmeyin. Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun!

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TARİH

24 Şubat 2019

Kültür-sanat seçkisi: 24 Şubat - 2 Mart 2019

Bu hafta İstanbul’dan Edirne’ye yedi şehirden ruhunuza iyi gelecek, ikliminizi ve belki hayatınızı değiştirecek 23 etkinlik önerisiyle karşınızdayız

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TARİH

24 Şubat 2019

Kadıköy’den Boğaz’a, haftanın kaçırılmayacak 3 sanat olayı

Önümüzdeki hafta İstanbul’daki üç keyifli etkinliğe katkıda bulunan üç önemli isim, Efe Altay, Meriç Öner ve Ayşegül Sönmez, T24 Pazar için Misafir Odası, Uzun Perşembe ve Gerçekle Sorunlular başlıklı işlerini anlattı

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TARİH

17 Şubat 2019

Kültür-Sanat Seçkisi: 17-23 Şubat 2019

Şehrin yorucu-yıpratıcı anaforundan çıkıp soluklanmak isteyenler için konser, film, oyun, sergi, söyleşi ve alternatif etkinlik önerileriyle karşınızdayız

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TARİH

10 Şubat 2019

4 projenin mimarı İstanbul'daki 4 etkinliğe davet ediyor

Bu hafta, öne çıkan dört önemli projenin mimarıyla konuştuk... Sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin Pilevneli’de açılacak yeni sergisi; Anday Kayıtgan'ın Kadıköy Kış Sanat Festivali, eleştirmen Jean Radvayni'nin Pera Müzesi’nde gerçekleşecek Parajanov söyleşisi ve Yazar Gülşah Elikbank'ın, iki önemli psikiyatrla birlikte yorumlayacağı romanı ‘Aşıklar Erken Ölür etkinlikleri için T24 Pazar'a yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

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TARİH

10 Şubat 2019

Kültür-Sanat Seçkisi: 10-16 Şubat 2019

İstanbul’un yanı sıra 6 ilden 29 öneri

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TARİH

03 Şubat 2019

Kültür-sanat seçkisi: 3-9 Şubat 2019

Bu hafta 10 ilden, sizlere nefes aldırmayı hedefleyen ve dileyen tam 26 etkinlik önerisiyle karşınızdayız

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TARİH

27 Ocak 2019

Kültür-sanat seçkisi: 27 Ocak-2 Şubat 2019

İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Mardin'e 35 öneri

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TARİH

20 Ocak 2019

Kültür-Sanat Rehberi: 20-26 Ocak 2019

T24 Pazar'ın rehberine göz atmadan, sokağa çıkmayın!

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