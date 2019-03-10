Gizem Sevinç Selvi

TARİH
10 Mart 2019
Bu haftanın öne çıkan etkinliklerine yeni bir mekân haberiyle başlıyoruz: İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı. Şişhane’de vakıf ofislerine de ev sahipliği yapan Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında açılan İKSV Alt Kat, Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programlarıyla şehre nefes aldıran mekânlardan biri olmaya aday, keşfetmekte fayda var...Devamını Oku
TARİH
03 Mart 2019
Bu hafta İstanbul’a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve dünyanın elektronik müzik, tasarım ve yaratıcılık temalı en büyük festivallerinden Sonar’ın İstanbul ayağı Sonar Istanbul damga vuruyor. Sonar İstanbul’u Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, Kundura Sinema Kadınlar Günü Seçkisi’ni Kundura Sinema Kültür ve Sanat Direktörü S. Buse Yıldırım ve Agnes Hakkında Her Şey programını İstanbul Modern Sinema Yöneticisi Belkıs Elgin’den dinledik…Devamını Oku
TARİH
03 Mart 2019
Bu hafta Türkiye’nin farklı illerinde 8 Mart temalı çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Film festivallerinden oturumlara, kadının varoluşunu kutlarken diğer etkinliklere göz atmayı da ihmal etmeyin. Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun!Devamını Oku
TARİH
24 Şubat 2019
Bu hafta İstanbul’dan Edirne’ye yedi şehirden ruhunuza iyi gelecek, ikliminizi ve belki hayatınızı değiştirecek 23 etkinlik önerisiyle karşınızdayızDevamını Oku
TARİH
24 Şubat 2019
Önümüzdeki hafta İstanbul’daki üç keyifli etkinliğe katkıda bulunan üç önemli isim, Efe Altay, Meriç Öner ve Ayşegül Sönmez, T24 Pazar için Misafir Odası, Uzun Perşembe ve Gerçekle Sorunlular başlıklı işlerini anlattıDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2019
Şehrin yorucu-yıpratıcı anaforundan çıkıp soluklanmak isteyenler için konser, film, oyun, sergi, söyleşi ve alternatif etkinlik önerileriyle karşınızdayızDevamını Oku
TARİH
10 Şubat 2019
Bu hafta, öne çıkan dört önemli projenin mimarıyla konuştuk... Sanatçı Kezban Arca Batıbeki'nin Pilevneli’de açılacak yeni sergisi; Anday Kayıtgan'ın Kadıköy Kış Sanat Festivali, eleştirmen Jean Radvayni'nin Pera Müzesi’nde gerçekleşecek Parajanov söyleşisi ve Yazar Gülşah Elikbank'ın, iki önemli psikiyatrla birlikte yorumlayacağı romanı ‘Aşıklar Erken Ölür etkinlikleri için T24 Pazar'a yaptıkları değerlendirmeler şöyle:Devamını Oku
TARİH
10 Şubat 2019
İstanbul’un yanı sıra 6 ilden 29 öneriDevamını Oku
TARİH
03 Şubat 2019
Bu hafta 10 ilden, sizlere nefes aldırmayı hedefleyen ve dileyen tam 26 etkinlik önerisiyle karşınızdayızDevamını Oku
TARİH
27 Ocak 2019
İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Mardin'e 35 öneriDevamını Oku
TARİH
20 Ocak 2019
T24 Pazar'ın rehberine göz atmadan, sokağa çıkmayın!Devamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.