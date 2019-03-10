Gizem Sevinç Selvi

Bu haftanın öne çıkan etkinliklerine yeni bir mekân haberiyle başlıyoruz: İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı. Şişhane’de vakıf ofislerine de ev sahipliği yapan Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında açılan İKSV Alt Kat, Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programlarıyla şehre nefes aldıran mekânlardan biri olmaya aday, keşfetmekte fayda var...