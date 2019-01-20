Kültür-Sanat Rehberi: 20-26 Ocak 2019

Bu Pazar’dan itibaren artık her hafta öne çıkan kültür-sanat etkinliklerini; film, konser ve performansları T24 Pazar için derliyoruz… Rehberimize göz atmadan sokağa çıkmayın!

Konser/Performans

*Türkçe pop-rock sahnesinin sevilen gruplarından Gece Yolcuları, 24 Ocak’ta Babylon’da Müslüm Gürses şarkılarını yorumluyor.

*Birçok önemli grupta saksafoncu olarak yer alan William Rezé, 2012’de başlattığı elektronik müzik projesi Thylacine’le 24 Ocak’ta Zorlu PSM Studio’da.

*Günümüz elektronik ritimlerini ateşli ve geleneksel flamenko ile buluşturan Ariadna Castellanos, 25 Ocak’ta İş Sanat Konser Salonu’nda şehirdeki flamenko özlemini gidermeye hazırlanıyor.

*2016’da yayınladığı “X” parçasıyla hayli sükse yapan Los Angeles’lı Eagles & Butterflies, 25 Ocak gecesi RX kabininde olacak.

*“Eski Dostum Tankla Gelmiş” ve “Rüyalarda Buruşmuşuz” gibi başarılı işleriyle bağımsız müzik sahnesinin en sevilen isimlerinden biri olan Adamlar, “Lokalize” serisi kapsamında 26 Ocak’ta Zorlu PSM Studio’da!

*"Zenith" albümünün başarısıyla 2017 ve 2018'de dünyada birçok festival ve önemli kulüpte çalan Sam Paganini, 26 Ocak’ta Zorlu PSM kabininde dinleyenleri coşturacak.

*Kendilerine has tarzları ve heyecanlı sahne performanslarıyla son dönemin en popüler gruplarından Büyük Ev Ablukada, 26 Ocak'ta Dorock XL Beşiktaş sahnesine konuk oluyor.

Sahne

*İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlamasında, Joseph K. Franz Kafka’nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava’sının yeniden görülmesi için modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor. Popüler oyuncular Mert Fırat ve Didem Balçın’ın da rol aldığı Joseph K. 20-21 Ocak’ta DasDas Sahne’de.

*Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağındaki yansımalarını konu edinen Zengin Mutfağı, 23 ve 24 Ocak’ta DasDas Sahne’de. Şener Şen’i uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesiyle buluşturan oyunun yönetmenliğini Şen’le birlikte Doğu Yaşar Akal üstleniyor.

*İskoç sınır baladlarını araştıran bir akademisyenin kasabadaki sıra dışı gecesini anlatan Prudencia Hart ve Tuhaf Bir Dibe Vurma Öyküsü, hafta boyunca Dot Kanyon sahnesinde izlenebilir.

*Baba Sahne’nin başrollerinde Ozan Güven, Günay Karacaoğlu gibi yetenekli isimlerin yer aldığı yeni ve iddialı prodüksiyonu Don Kişot’um Ben, 26 Ocak akşamı Uniq İstanbul sahnesinde olacak.

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Sergi

*İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi/BAUART, bu hafta itibariyle Amerikan fotoğraf sanatçısı Damaso Reyes’in The Europeans (Avrupalılar) sergisine ev sahipliği yapıyor.

*Eserlerinde küresel popüler kültür ve Türk kültürüne ait ifade ve imgeleri konu alan genç sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun, “Bu İşin Sonu Yok” adlı kişisel sergisi Anna Laudel Karaköy’de görülebilir.

Alternatif/Trend

*İstanbul Modern, 27 Ocak’a kadar 91. Akademi Ödülleri’nin “En İyi Yabancı Film” kategorisindeki adaylarını hatırlatıyor. Gösterim programına organizasyonun websitesi’nden ulaşabilirsiniz.

*Son dönemde uluslararası festivaller tarafından ödüllendirilen filmler, 20 Ocak’ta Vive le cinéma kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde gösteriliyor.

*Zorlu PSM’nin “Yeni Nesil Kitap Fuarı” şehre keyif katmaya devam ediyor. Bugün (20 Ocak) son gün.

*Billy Wilder’in restorasyonu yeni tamamlanmış kült filmi Bazıları Sıcak Sever, Türkiye’deki izleyicileri ile ilk defa 25 Ocak Cuma akşamı Kundura Sinema’da buluşacak.

*The School of Life müfredatı kapsamında “Defne Eraslan’la Aşkı Nasıl Buluruz?” atölyesi 26 Ocak’ta Kanyon Joint Idea’da.