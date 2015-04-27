4G, 3G'ye göre evrim, 5G için altyapı

Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Atalay "3G’nin teknolojik temeli CDMA ‘dir. Buna karşılık 4G, OFDM modülasyonu ile uçtan uca IP (full IP) sunuyor. Dolayısıyla 3G'ye göre 4G bir teknolojik ilerlemeden ziyade bir “Evrim” niteliğindedir. Bu niteliği ile 4G, gelecek mobil teknolojiler (5G) için de bir altyapı oluşturuyor. 5G, 4G gibi temel bir teknoloji “evrimi” getirmeyecek. 5G daha ziyade uygulamada olan teknolojilerin bir arada, verimli ve uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir teknolojik ilerlemeyi ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Bu hafta yayınladığımız "4G mi, 5G mi?" yazımız epeyce ilgi topladı. Gördüğümüz kadarıyla herkes heyecanla 4G bekliyor.



Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "5G'ye Geçelim" çıkışı da şaşkınlık yarattı. Hatta o kadar ki, bilen-bilmeyen ya da amacı olanlar çeşitli yorumlar yapıyor. "4G lazım", "Yok 4G gereksiz", "5G'ye geçelim daha iyi" vsvs..



Anlaşılan bu yorumlar sadece bize gelmiyor, bugün Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi (ve Netaş yöneticisi) Ahmet Hamdi Atalay'dan bir mail aldık. Bu mail bu konudaki kafa karışıklığına çok başarılı bir yanıtı, kısaca özetlemiş. Atalay'ın mailini kendisinden aldığımız izinle T24 okuyucularının dikkatine sunuyoruz;

Sn. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra bu konuda kafalar iyice karışmış gözüküyor, karışıklığı gidermek adına çok özet bir bilgilendirme yapmak gerekirse;



3G’nin teknolojik temeli CDMA ‘dir. Buna karşılık 4G, OFDM modülasyonu ile uçtan uca IP (full IP) sunuyor. Dolayısıyla 3G'ye göre 4G bir teknolojik ilerlemeden ziyade bir “Evrim” niteliğindedir.



Bu niteliği ile 4G, gelecek mobil teknolojiler (5G) için de bir altyapı oluşturuyor. 5G, 4G gibi temel bir teknoloji “evrimi” getirmeyecek. 5G daha ziyade uygulamada olan teknolojilerin bir arada, verimli ve uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir teknolojik ilerlemeyi ifade ediyor.



Küresel İstatistiklere göre mobil haberleşme alanında her 10 yılda bir yeni bir jenerasyon geliştirilirken, her jenerasyon ortalama 20 yıl hizmet sunmaya devam etmektedir. Örneğin 1990'ların başında kullanılmaya başlayan 2G (GSM) azalarak ta olsa varlığını sürdürmektedir. 2005'lerde hizmet vermeye başlayan 3G'nin önümüzdeki 10 yıl daha kullanılacağı bilinmektedir. 2015 itibariyle pazarda yer almaya başlayan 4G'nin ise 2030'lara kadar varlığını sürdürmesi beklenmektedir.



2015 yılında araştırma (research) ve standartları oluşturulmaya başlanan 5G'nin ise 2020'lerden itibaren ürünleşmeye, 2025'den itibaren de pazarda hizmet sunmaya başlaması planlanmaktadır.

Argela Genel Müdürü Bülent Kaytaz, 5G'nin de evrim getirebileceğini ekliyor. Henüz standartlar oluşturulmadığı için bunu önümüzdeki dönemlerde görebileceğimizi söylüyor.

Bu konuda dünya çapında bir uzmanla yapacağımız söyleşiyi de, önümüzdeki hafta T24 okuyucularının dikkatlerine sunacağız.