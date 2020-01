'Öğrencilerim için çevrimiçi araçlar'

Kullandığım çevrimiçi araçları listelemeye İngilizce olarak kendi blogumda başladım. Böyle bir listeleme fikri bir derste ortaya çıkmıştı, benim gibi sıradan bir kullanıcının web üzerinden üretim yapabilmesini kolaylaştıran araçları öğrencilerimle paylaştım. Sonra bir gelenek oldu, arada bir bu listeyi güncelliyorum, geçenlerde de son güncellemeyi İngilizce olarak yaptım. Sizinle de Türkçeleştirilmiş bir versiyonu paylaşıyorum... Bunlar kişisel tecrübelerin sonucu oluşmuş bir liste, eminim bazı alanlarda daha iyi uygulamalar vardır, onları da sizden duymak isterim...

1. Biliyorum artık e-posta bile tarihe karışıyor ama bir Gmail hesabı almak lazım. Neredeyse tüm Google uygulamalarına tek bir girişle yapma kolaylığı yanında bence Gmail açık ara en iyi e-posta hizmetidir. Boomerang, Rapportive gibi uygulamalar daha da verimli bir hale gelir...

2. Google Docs. Google hizmetlerinden bahsetmişken Google Belgeler’ini gözardı etmemek lazım. Kolaboratif çalışmalar için ideal araçlardan biri. Microsoft Office’in yerini tutamayabilir henüz ama çoğu işimiz hallediyor. Belgeler artık Google Drive’ın parçası oldu bu ay itibarıyla...Belgeler’e Gmail epostanıza girdiğinizde hemen üstte solda gözüküyor;)

3. Microsoft Office demişken buna para vermek istemiyor, korsan da kullanmak istemiyorsanız o zaman açık kaynak alternatiflere bakılabilir: Open Office ya da Libreoffice Ben artık ikincisini kullanıyorum. Ne yazık ki Microsoft Office kadar iyi değiller ama kesinlikle iş görüyorlar. Doktora tezimi Open Office’teki Word yazılımıyla yazmıştım..

4. Google Reader. Bir diğer muhteşem Google hizmeti. Erkan’s Field Diary’e malzeme sağlayan 500’den fazla sitesi burası üzerinden yani tek bir yerden izliyorum. Takip etmek istediğiniz blog ya da sitenin adresini giriyorsunuz, tüm güncellemeleri tek bir yerden takip ediyorsunuz. Ayrıca paylaşım, arşivleme gibi kolaylıkları da var...

5. A blogging yazılımı: Blogger, WordPress.com, Tumblr... Benim kesin tercihim Wordpress. Açık kaynak oluşu, sunduğu istatistikler, şablonlar, uygulamalar.. Ama Blogger da kendini epey yeniledi, Tumblr belli alanlarda daha kullanışlı tabi ki...

6. Wordpress şablonları ararken şu iki kaynaktan yararlanmıştım: Premium WP Themes ve Best Wordpress Themes

7. Wordpress’i vazgeçilmez kılan unsurlardan biri eklentileridir. Burada bir liste var bakın. Hayatımı kolaylaştıran eklentilerin başlıcaları: Blackbird Pie, Broken Link Checker, Facebook comments for Wordpress, FBLike, GD Star Rating, Jetpack by WordPress.com, Network Publisher, Social Metrics, Most Commented Widget, Subscribe To Comments, Top Commentators Widget, Wikio Buttons, WordPress.com Popular Posts, WordPress.com Stats, WP Google-buzz, Yet Another Related Posts Plugin.

8. Dosya paylaşımı ve depolaması için Google Drive işimi görüyor çoğunlukla ama özellikle belge depolanmasında Box.com u da çok kullanırım. Belge paylaşımını daha da sosyalleştiren Scribd ı da mutlaka saymak lazım.

9. Mikroblogging için tabi ki Twitter, özellikle Türkiye’de Friendfeed ve belki Google Plus ve Facebook.

10. Twitter kullanımı kolaylaştıran Tweet Deck bir tür hayat kurtarıcı. Tabi Twitter tarafından satın alındıktan sonra biraz sarsıldı, Twitter da bazı özelliklerini kendine entegre ediyor zaten, ama hala işe yarıyor.

11. Eminim bir sürü başka resim/foto editörü vardır ama ben bu açık kaynak yazılımı hala kullanıyorum. Bana epey kullanışlı geliyor: Paint.Net. Bazıları zamanında GIMP i önermişti ama şahsen denemedim, siz bir bakın isterseniz...

12. Bibme. Çeşitli bibliyografya formatlarını sizin için hazırlayan bedava, kullanımı gayet basit bir yazılımdır. Ben tezimi de makalelerimi de yazarken bunu kullanıyorum. Türkçe karakter sorunu var ne yazık ki, oraları manuel olarak düzeltmek gerekiyor ama yine de kullanmaya değer. Ne yazık ki o kadar övülen Zotero yu ise pek faydalanamadım.

13. Bir sürü video paylaşım sitesi var tabi ama benim gönlüm hala Youtube da. Dizayn güncellemeleri siteyi daha kullanılır yaptı. Özellikle daha artsy/profesyonel videolar ve videocular için Vimeo var. Mashable da zamanında bir video paylaşım listelemesi yapmıştı...

14. Tavsiyeler meselesine gelince, LastFm benim için hala yeni müzik keşfi için ideal bir mekan. Bilgisayarlarımızda dinlediğimiz şarkıları da dinleme tarihçemize katıp bize yeni önerilerde bulunabiliyor. Müzikal keşifler için ayrıca amazon.com ve getglue ya bakıyorum.

15. Kitap tavsiyelerinde de Amazon’u kullanırım. Bununla beraber Goodreads kitap dostlçarı için birincil öneme sahip olabilir. getglue’a kitap tavsiyeleri için de bakarım.

16. Bir film veritabanı olarak IMDB’ın heralde rakibi olamaz ama tavsiye olayında çok daha iyi değillerdi yakın zamana kadar. Şimdi ana sayfada kullanıcıya öneriler sunuyorlar ki bu iyi oldu. Ben Criticker hayranıyım. Yeni film keşfinde ve beğenilerimi tespitte epey iyi. 100 üzerinden bir filme kaç vereceğinizi hesaplamaya çalışıyor sizin için. Film tavsiyeleri için de amazon.com ve getglue’e bakıyorum.

17. Son olarak, özellikle yabancı TV dizileri bulmada da amazon.com ve getglue’e bakıyorum.

18. Müzik/şarkı paylaşımında hala SoulSeek kullanıyorum. Bazı albümleri torrent aramalarında bile bulamazken, burada bulabiliyorum. BitTorrent yazılımını kullanıyorum torrent paylaşımlarında ve bana torrent arama motoru olarak da isohunt yetiyor...Tabi Megaupload davasından sonra torrent siteleri epey baskı altında.

19. DVD ve video oynatıcı olarak GOM player favorim ama VLC Media Player de aynı derecede iş gören bir yazılım.

20. Müzik dinlemede ortam oynatıcı olarak WinAmp, çevrimiçi ansiklopedi olarak Wikipedia’yı da listeleyeyim.

21. Wiki projeleri için Wikispaces’i kullanıyorum. Kullanıcı dostu bir yazılımı var.

22. Zamanında sosyal imleme sitesi olarak Delicious rakipsizdi ama şimdi tamamen Diigo diyorum.

23. Google Alerts ilgilendiğiniz konuyla ilgili yeni bir haber ya da her hangi bir anahtar kelime- isminiz de dahil- web’e düştüğünde epostayla size haber verir.

24. Uzun metinleri hemen okuyamıyorsanız InstaPaper sizin için saklar ve isterseniz e-okuyucunuzdan okumak üzere tüm sakladıklarınızı bir dosya halinde indirmenizi sağlar.

25. Özellikle Twitter performansınızı ölçmek için Klout’a bakabilirsiniz. Alternatifleri içinde en çok tutanı bu. Twitter demişken, sizi takip etmeyi bırakanları buradan görebilirsiniz: who.unfollowed.me. Tabi bu depresif bir mesele, belki de bakmasanız daha iyi olur.

26. Dev Facebook yanında daha küçük çaplı, daha niche sayılabilecek sosyal ağlar da var.Glue , Academia ya daLinkedIn gibi. Burada büyük bir sosyal ağ listesini bulabilirsiniz..

27. Son zamanlarda Internet aleminde en çok ses getiren internet girişimlerinden biri Pinterest olsa gerek. Ben blogumda kullanacağım bir görsel arşiv olsun diye kullanmaya başladım ama tabi kullanım alanı çok geniş olabilir.

28. Belki genel olarak çok ses getirmedi ama sosyal medyadan, özellikle de Twitter’dan malzeme çekip bir kürasyona tabi tutmak için Storify muhteşem bir araç olarak karşıma çıktı. Ancak daha kullanıcı dostu bir dizayna ve özelliklere ihtiyacı var.

29. Ekitapçıların çok işine yarayacak açık kaynak bir yazılım ise calibre. Çeşitli e-kitap formatlarını birbirine dönüştürmeye yarıyor.

30. InfraRecorder. Açık kaynak bir “CD burner”. Hala CD kullananlar için...

31. Site engellemelerine karşı sürekli değişen çözümler var. Ortalama kullanım için en azından Open DNS tavsiye edilir. DNS ayarlarınız için... Bir ara Google Public DNS kullandım ama Google’ın BTK ile dertlerinden dolayı, Open DNS’e geri döndüm.

32. E-kitap bulmak için bir zamanlar Library.nu vardı. Bu kapandıktan sonra bir takım alternatifler ortaya çıktı ama hiçbiri Library.nu’nun yerini alamaz henüz: http://en.bookfi.org/

http://avaxhome.ws/ebooks

http://www.libgen.info/

http://lib.org.by/

http://gen.lib.rus.ec/

33. Akademik bir kaynak/sosyal ağ olarak Mendeley dikkat çekici ama şimdiye kadar pek deneme fırsatım olmadı, siz denediniz mi?

34. Web tarayıcısı olarak Firefox ile Chrome arasında gidip geliyorum. Chrome açık ara öne geçmişti ama son versiyonlarda donma oluyor, bu arada Firefox üst üste güncellemelerle daha hızlı yüklenmeye ve böylece yerini korumaya çalışıyor. Bir açık kaynak yazılımı olarak gönlüm onda.

35. Birkaç depolama hizmeti daha: Dropbox, Keep and Share, 4shared, SlideShare (özellikle PowerPoint sunumları için), Issuu.

36. Zamzar: bir çevrimiçi dosya dönüştürme aracı.

37. Bir web trafiği analiz hizmeti olarak: Google Analytics

38. Radyocular ve her türlü ses dosyası yayını için PodBean, PodOmatic ve daha bir sürü başka kaynak da burada....