Açık Anayasa (@acikanayasa) projesinde son gelişmeler

Daha önce bahsettiğim kolektif anayasa projesini geçen hafta sonu kamuya açtık. Önümüzdeki günlerde projeden daha çok haberiniz olacaktır diye umuyorum. Birkaç gazeteyle görüşmelerimiz oldu. A Haber’den Hıdır Geviş de bizi Cumartesi gecesinde yayınlanan “Benim Adım Hızır” adlı sosyal medya vurgulu programına davet etti. Biz çalışmaları sürdürürken Sosyalmedya.co’dan Salih Kural projeyle ilgili güzel bir haber yapmış. Genelde çalakalem, aceleyle ya da copy-paste şeklinde yapılan haberlere karşı Salih çok güzel bir iş çıkarmıştı, buradan kendisine teşekkür etmek isterim. Bu haber bizden habersiz olarak çıktı ve proje üyelerini çok sevindirdi.

Açık Anayasa fikrini kurgularken ilk etapta nasıl bir yazılım kullanalım diye düşündük. Yazılıma kafa yorarken “crowdsourcing” yazılımlarının çoktan ticari bir ürün haline geldiğini farkettik (yazılım örnekleri burada), bununla beraber amaçladığımız hedef için en uygun yazılımın bizzat wiki yazılımı olduğunda karar kıldık. Wiki hizmeti veren çeşitli siteler var, kullanıcı açısından en kolay olduğunu düşündüğümüz Wikispaces sitesinde karar kıldık. Bizzat Wikipedia kullandığı yazılımı kullanalım diye de düşündük ama “görsel editörü” olmaması kullanıcı açısından itici olabilir diye düşündük ve Wikispaces’e geri döndük. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Alternatif Bilişim Derneği’nden Ali Rıza Keleş’e de teşekkür ediyoruz. Bu arada projeyi başlatan ben ve 11 yüksek lisans öğrencisinin hiçbirinin yazılım bilgisi yok, yazılım açısından biz de kod bilgisi olmayan sıradan vatadandaşlarız. Belki bu kullanıcı dostu minimalist yaklaşım son tahlilde böyle bir proje için daha gerekli. Tabi Wikispaces’de şöyle ufak bir sorunumuz var (!). Kurucularıyla da yazıştık ama bize farklı dil seçeneği sunamayacaklarını söylediler. O yüzden site İngilizce. Biz daha önceki Seçim Takip projesinde olduğu gibi Türkçe çeviri yapmayı teklif ettik ama buna şimdilik yanaşmadılar (evet yine bir Bilgi Yüksek Lisans projesi olarak başlattığımız Seçim Takip projesinin bir yan kazancı da Ushahidi yazılımının Türkçeleştirilmesi oldu). Yıllarca İngilizce Facebook ve Twitter kullanmış vatandaşların fazla da dil bilgisi gerekmeyen sayfamıza rahatlıkla katkıda bulunabileceklerine inanıyorum...

Bu arada sayfamız anayasa çalışmalarıyla ilgili bir dijital arşiv olarak da işlev görecek. Çeşitli STK’ların Anayasa önerilerini görebilirsiniz ana sayfamız üzerinden. Önümüzdeki günlerde kullanıcı videoları da hazırlamayı düşünüyoruz. Ayrıca başlangıçta bir ders projesi olan Açık Anayasa’nın çekirdek ekibine başka arkadaşların da dahil olması mümkün.

Bir kolektif anayasa yazımına nasıl başlanmalı? Epey kafa yorduğumuz bir konuydu bu. Acaba boş bir sayfayla mı başlasak yoksa varolan anayasayı koyup üzerinden düzeltmeler şeklinde mi ilerleseydik. Sonunda varolan anayasadan çıkardığımız başlıkları, anahtar kelimeleri sıraladık, aramızda oyladık ve iki ana sayfa ve altında alt başlıklarla size sunduk. Böylece yeni başlayan için bir fikir verir diye umduk. Bir bakıma projeyi başlatanların inisiyatifi buraya kadar. Bundan sonrasına vatandaş karar verecek. Sayfalar artabilecek, başlıklar artacak ya da eksilecek. Bir wiki tarzında ne yapılabilirse yapılacak. Bundan sonra bize düşen gerektiğinde moderasyon hakkımızı kullanmak ama prensip olarak bunu en az miktarda kullanmak istiyoruz. Son olarak, katılımı daha da kolaylaştırmak amacıyla kullanıcının kayıt olmasına gerekli kılmadık. “Misafir” olarak da katkıda bulunmak mümkün. Bundan sonraki günler ve haftalarda ne kadar katılım olacağını, ne gibi konularda daha çok katkıda bulunulacağını ve tabi ne gibi tartışmaların çıkacağını sizlerle paylaşacağım...

Açık Anayasa ana sayfası: www.acikanayasa.com

Twitter ve Facebook’tan da projenin haberlerini takip edebilirsiniz..

Türkiye siber aleminden haberler

* Türkiye’nin sosyalist hacker grubu RedHack’le başı dertte. Bu hafta Anonymous’un da desteğiyle yaptığı siber saldırı sonucunda en büyük internet sağlayıcısı TTNET 2-3 saatliğine (hatta bazı durumlarda daha uzun süre) devre dışı kaldı. TTNET lutfedip bir resmi açıklamayı ancak ertesi gün RedHack açıklamalarından dolayı yaptı. BTK, vatandaşın internet kullanımıyla sınırlamaya harcadığı enerjisini ülkenin siber savunma meselelerine harcasa daha iyi olmaz mı acaba? Onun yerine “internetin fişini çekmeyi” çare olarak görmek pek de çağdaş bir çözüm olmasa gerek.

* Türkiye’nin sosyal medyayla kucaklaşması sürüyor. Voice of America’nın bu konuyla ilgili bir haberi yayınlandı. Orada da görüldüğü üzere artık Avrupa genelinde değil Dünya genelinde Türkiye en çok Facebook kullanan 4. ülke durumunda. Twitter kullanımında ise 8. sıradayız.

* Başka bir habere göre Türkiye’deki kullanıcılar spor fanatiği. Spor sitelerinin en çok kullanıldığı ülkelerden biriyiz.

* Medya ve İletişim Sistemleri son sınıf öğrencileri Yusuf Kasuto ve Aren Arda Kaya bir web televizyonu projesine imza attılar: Kumanda.tv Kendilerine başarılar dilerim.