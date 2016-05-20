Biz bir hata payıyız!

İstatistikte ‘hata payı’ diye bir kavram vardır. Genelde yüzde 2-2,5 kadar alınır. Bulunan her değer için, aslında bu değerin yüzde 2-2,5 kadar altı da gerçek olabilir, üstü de. Bu hata payıdır.

7 Haziran seçimlerinde HDP yüzde 13 oy aldı. Bu yüzde 13’ün yüzde 11’i Kürt, yüzde 2’si de Türk’tü.

Bugün anladık ki biz HDP’ye oy veren Türkler bir yüzde 2’lik hata payıymışız. Biz olsak da olurmuş, olmasak da, biz bu ülkede bir hata payıymışız, hatta bu ülke için bir hataymışız.

Bu ülke çünkü, gerçek ülke, AKP, MHP, CHP’sinin ortak oylarıyla Kürtleri, ve onlara destek oldu diye de sosyalistleri, feministleri meclisten atan bir ülkeymiş. Bu ülkenin gerçeği, mesele Kürtlere gelince, İslamcısı, sağcısı, sosyal demokratı, muhafazakarı ile herkesin bir birbiri ile aynı olmasıymış, standart sapması pek bir azmış. Biz yüzde iki ise olsak da olur olmasak, benim artık çok da umurumda olmayacak.

7 Haziran öncesinde ‘HDP, AKP ile anlaşacak’ safsatası ile uğraştığımız ayları hatırlıyorum. Hatırladıkça acı bir tebessüm alıyor yüzümü. ‘HDP, AKP ile anlaşacak’ safsatasını çıkaran partinin, AKP ile birlikte HDP’yi Meclis’ten atması, söyleyin bana dostlar, tarihteki en büyük ’10 numara satış’ değil midir? Kötü bir Türk filmi mi izliyoruz? Ve Türk filmlerinde niye hep Kürtler kaybediyor? Siz şaka mısınız ‘Eyyy Cehape’?

Ama ben suçu gene Kürtlerde buluyorum. Affedersiniz size ne bu ülkenin batısının dertlerinden, çevre sorunlarından, cinsel baskı rejiminden, alkolünden kent bilmem nesine? Sanki yüzde iki dışında bir kişinin umurunda oldu bu. Bu ülkedeki kimsenin hak etmediği kadar solcu olan bir hareketin, utanmazca arsızca ‘milliyetçi’ diye kodlandığı bir yerde, Kürtler artık bıraksın bu işleri. Kendi işlerine baksınlar. Vallahi de değmez, bize değmez.

Bu oylamadan sonra vallahi utandım, zaten az sayıda insan olduğumuzu biliyordum ama, bu kadar az olduğumuzu, hata payı olduğumuzu anlamak zor oldu. Şimdi yine Kürtleri Meclis’ten atacaklar. Bir Kürt görünce utanıyorum, yüzüm yok bakmaya.

CHP şunu yaptı bunu yaptı, şu taktiği vardı yok bunu hesaplıyordu. Bunları geçelim, bunlarda kaybolmayalım arkadaşlar. Bunlar hakikati saklıyor, hakikat ise büyük resimde. AKP, MHP, CHP birleşti ve Kürtleri Meclis’ten atıyor. Nokta. Bu ülkenin gerçeği bu, bu ülke bu, biz bir hatayız, ufak bir hata.

Biz hata payları bu günü unutmayacağız.