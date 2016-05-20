Erdem Yörük

TARİH
20 Mayıs 2016
'Biz hata payları' bu günü unutmayacağızDevamını Oku
TARİH
24 Ağustos 2015
AKP’liler, bundan sonra başlarına gelecekleri de eski ANAP’lılara sorsunlarDevamını Oku
TARİH
20 Ağustos 2015
CHP-HDP bloğuna, AKP’den yüzde 8, MHP’den yüzde 3, diğer partilerden yüzde 2 oy alınması gerekiyorDevamını Oku
TARİH
29 Temmuz 2015
Darbe girişimi, aynı 2007 darbe girişiminin AKP’yi güçlendirmesi gibi, bu sefer HDP’yi güçlendirecektirDevamını Oku
TARİH
06 Haziran 2015
Türkiye tarihinde herhangi başka bir parti seçim öncesinde HDP kadar baskı gördü mü?Devamını Oku
TARİH
04 Haziran 2015
'HDP nasıl olsa barajı geçti' demek doğru değil, ancak bunu söyleyebiliriz; bu kadarı da risk almak için yeterli değilDevamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2015
Matematiksel analizler HDP’ye barajı geçirecek her oyun, CHP’nin sandalye sayısını AKP’ye oranla arttıracakDevamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2015
“Tam olarak HDP’ye ikna olmamış” bir seçmen kitlesi AKP’den kurtulmak için “acaba oyumu HDP’ye mi versem” diye düşünüyor.Devamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2015
HDP, AKP’ye otoriterleşme kapısını açamaz, açmaz!Devamını Oku
TARİH
13 Mart 2015
AKP’den kurtulmak isteyen bir CHP’linin HDP’yi seçimlerde güçsüzleştirmeye çalışması çok anlamsız olmuyor mu?Devamını Oku
TARİH
14 Ocak 2015
AKP muhaliflerinin mizah silahına, AKP de anti-elitizm silahıyla karşılık veriyorDevamını Oku
TARİH
09 Ocak 2015
Charlie Hebdo katliamını Avrupa’nın 11 Eylül’ü olarak görmemin sebebi de bu iki aktörün, aynı 11 Eylül’den sonra olduğu gibi güçlenecek olmasıDevamını Oku
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