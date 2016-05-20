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Erdem Yörük

eryoruk@ku.edu.tr

TARİH

20 Mayıs 2016

Biz bir hata payıyız!

'Biz hata payları' bu günü unutmayacağız

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TARİH

24 Ağustos 2015

Yarbay, AKP’nin başına Ecevit’in yazarkasasını fırlattı

AKP’liler, bundan sonra başlarına gelecekleri de eski ANAP’lılara sorsunlar

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TARİH

20 Ağustos 2015

Çıkış Yolu, Savaş=Kriz=Erdoğan diyen CHP-HDP’dir

CHP-HDP bloğuna, AKP’den yüzde 8, MHP’den yüzde 3, diğer partilerden yüzde 2 oy alınması gerekiyor

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TARİH

29 Temmuz 2015

Paralel devlet saraydır, saray darbe yapmıştır

Darbe girişimi, aynı 2007 darbe girişiminin AKP’yi güçlendirmesi gibi, bu sefer HDP’yi güçlendirecektir

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TARİH

06 Haziran 2015

Yarın bu çılgınlığı durduralım

Türkiye tarihinde herhangi başka bir parti seçim öncesinde HDP kadar baskı gördü mü?

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TARİH

04 Haziran 2015

HDP barajı geçecek mi?

'HDP nasıl olsa barajı geçti' demek doğru değil, ancak bunu söyleyebiliriz; bu kadarı da risk almak için yeterli değil

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TARİH

26 Mayıs 2015

HDP’ye oy vermek, CHP’yi AKP karşısında güçlendirecektir

Matematiksel analizler HDP’ye barajı geçirecek her oyun, CHP’nin sandalye sayısını AKP’ye oranla arttıracak

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TARİH

18 Mayıs 2015

8 maddede 'Neden HDP’ye stratejik oy vermek' lazım?

“Tam olarak HDP’ye ikna olmamış” bir seçmen kitlesi AKP’den kurtulmak için “acaba oyumu HDP’ye mi versem” diye düşünüyor.

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TARİH

16 Mayıs 2015

HDP, AKP ile neden anlaşamaz?

HDP, AKP’ye otoriterleşme kapısını açamaz, açmaz!

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TARİH

13 Mart 2015

'HDP, AKP ile anlaştı' demek kimin işine yarıyor?

AKP’den kurtulmak isteyen bir CHP’linin HDP’yi seçimlerde güçsüzleştirmeye çalışması çok anlamsız olmuyor mu?

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TARİH

14 Ocak 2015

AKP ile dalga geçiyoruz iyi hoş da

AKP muhaliflerinin mizah silahına, AKP de anti-elitizm silahıyla karşılık veriyor

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TARİH

09 Ocak 2015

Charlie Hebdo: Avrupa’nın 11 Eylül’ü

Charlie Hebdo katliamını Avrupa’nın 11 Eylül’ü olarak görmemin sebebi de bu iki aktörün, aynı 11 Eylül’den sonra olduğu gibi güçlenecek olması

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