Şimdi Bana Kaybolan Yıllarımı Verseler...

Taze Bir Cuma- 12 Ağustos 2011



- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin anarşiyi önleyemediğini, %70’i bulan enflasyon oranında 5 bin 400 liralık asgari ücretin yetersiz olduğunu, kalkınmanın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıfır olacağını öne sürdü ve şöyle devam etti:“Sıkıyönetim döneminde, anarşi nedeniyle ölenlerin sayısı yüzde 50 arttı. Bunlar, Türkiye'nin her köşesinde devleti aranılır hale getirmişlerdir. Olaylara bakıp anarşinin, terörün, kanunsuzluğun, bugünkü hükümetten himaye, teşvik görmediğini söylemek mümkün değildir. Milletten tokat yiyecekleri gün yakındır.”- Yüksek Askeri Şûra'nın yıllık olağan toplantısı yapıldı. Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanlığında çalışmalarını sürdüren YAŞ’ı açarken yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalara ve kökleşmiş geleneklere dayanan sağlıklı bir iç düzeni bulunduğunu belirtti.- IMF Türk hükümetinin önümüzdeki 12 ay süresince toplam 250 milyon kullanma olanağı veren bir stand-by düzenlemesini onayladı. Dünya Bankası, Türkiye'ye 17 yıl vadeli ve yüzde 7.9 faizle ödenmek üzere 85 milyon dolarlık kredi açtı.- Türkiye Odalar Birliği ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar Ankara'da yaptığı açıklamada, “Her şey dilediğimiz gibi gerçekleşse bile, ülkemizin döviz darboğazından kurtulduğu gibi bir hayale kapılmayalım. Kalkınma dönemimizde daha bir süre, ülkemiz dış krediye muhtaçtır” şeklinde konuştu.- Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde, İkinci Barış Harekatı'nın 5.yıldönümü törenlerle kutlandı. Kıbrıs Türk tarafının bağımsız devlet ilan edeceğine ilişkin, daha çok Güney Kıbrıs'tan kaynaklanan haberler üzerine, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun alarm durumuna geçirildiği ve sınırdaki halkın buralardan uzaklaştırıldığı bildirildi.- Üniversitelere giriş sınavlarında 400 bin öğrenci açıkta kaldı.- ODTÜ'nün açılış törenleri sırasında İstiklal Marşı okunurken bir bölüm öğrencinin ayağa kalkmaması, ardından da Enternasyonal söylemesinden sonra, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’na bağlı Jandarma Birlikleri, ODTÜ ve yurtlarında geniş çaplı arama yaptı. Arama sonucu dört kişi gözaltına alındı.- İzmir, Denizli, Urfa, İstanbul, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Ankara ve Adana'da meydana gelen olaylarda 21 kişi öldürüldü.***Sıkıyönetimin gölgesi vurmuş, şiddetle kaynayan Ankara sokaklarında kırmızı bir Renault Toros, Ankara Tıp Fakültesi’ne doğru son hızla yola çıktı.Birkaç saat sonra minik bir kız bebek, “her şeye rağmen” beslenen umutlarla dünyaya geldi. Kar altından başını uzatan, baharı müjdeleyen bir efsunu olması için, mutlu aile bebeklerine Çiğdem ismini verdi.- Asgari ücret 837 lira, dört kişilik ailenin açlık sınırı 873 lira, yoksulluk sınırı ise 2,844 lira.- Tüm dünya piyasalarının şiddetle çalkantılı olduğu bir ortamda, İMKB100 Endeksi değer kaybediyor, tahvil-bono bileşik faizleri geriliyor, Türk Lirası tüm kurlara karşı devalüe oluyor. Başka bir deyişle, kriz ülkemizi “teğet” geçiyor.Bizlerse kara kara, ortaokul matematik derslerinde bize öğretilen kavramlar içinde, “teğet” ile “asal çarpan” arasında bir karışıklık olup olmadığını düşünüyoruz.- Cari açık tehlike sinyalleri vermeyi sürdürüyor.- Kıbrıs, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde sürekli sorun yaratma potansiyeli taşımaya devam ediyor.- Toplumun farklı kesimleri arasında tahammülsüzlük had safhada. Laik ya da dindar, özgürlükçü ya da muhafazakar fark etmeden, herkes kendi seçimlerini dikte etmek derdinde.Karşı “taraf”ın karantinaya alınarak bildiği gibi yaşaması adına gettolar kurulması önerisinde bulunabilecek denli sivrilmiş beyinler var.- Kürt sorunu derin bir yara gibi, sürekli kanıyor. Gencecik çocuklarımız peşpeşe ölüyor. Türkçe ya da Kürtçe ağıt yakmış ne fark eder, onlarca evde onlarca anne bağırıyor.- Düşünce özgürlüğünde belli başlı vitrinler dışında değişen pek bir şey yok. Onlarca gazeteci tutuklu, yüzlerce öğrenci sürekli polis dayağı yiyor. Basın, internet ve televizyonda sansür, gün günden artırılıyor.- ÖSYM, skandallarına skandal eklemeyi, bütün eğitim öğretim sistemimizle birlikte sınav sistemi de gittikçe kötüleşmeyi sürdürüyor.***Doğma büyüme Ankara’lı, son 10 yıldır farklı şehirlerde konaklayan, mutlu bir kadın, 32 mumlu pastasını üflüyor.İyisi ve kötüsüyle tüm yaşanmışlıkları, sağlığı, eşi, ailesi, arkadaşları, işi, keyifleri, yazıları için şükran dolu; geleceğine dair umutlu, bugünüyle huzurlu, her şey için minnettar.Ama sevgili ülkesinin gerçeklerine dönüp baktığında aklından geçen, ne yazık, kaybolan yıllar...