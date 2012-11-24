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Eliza Doolittle

elizadoolittle79@gmail.com

TARİH

24 Kasım 2012

Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur

Bugünlerde ölümün tekinsiz nefesi kulaklarımızda bir tokat gibi üst üste patlıyor

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TARİH

13 Ekim 2012

Kral Çıplak!

Bir varmış, bir yokmuş. Dört mevsimin birden yaşandığı cennet bir diyarda çelişki her şeyden çokmuş...

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TARİH

22 Eylül 2012

Seks Köleliği ve Grinin Ellibirinci Tonu

Türkiye medyasının en libidosuna kuvvet kalemlerinin “ay bayıldım!” çektiği...

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TARİH

08 Eylül 2012

Daha karpuz kesecektik

Yaz ve bütün çağrışımlarına her dem pür heves hazırım ama, her sabah kapıma gelip de elimde hışırdayan gazetelerden...

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TARİH

25 Ağustos 2012

Dört Başı Mamur 4+4+4

Ta ki öğretilene, yetişkinliğin keskin kavramlarıyla kirletilene kadar… “Eti senin kemiği benim” sistemler içinde, eğitilirken örselenene kadar…

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TARİH

11 Ağustos 2012

Siyah Ayna

Korku İmparatorluğu’na bir de teknolojik düzlem üzerinden bakıp, insanın iyiden iyiye ödünü patlatıyor!

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TARİH

28 Temmuz 2012

Gölgede Kırk Öpücük

Amansız güneş tepemizde, kıpkırmızı fokurduyor. Sıcaklık mevsim normallerinin derecelerce üstünde seyrediyor...

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TARİH

18 Temmuz 2012

Yangın yeri

İstanbul’un son 10 yılda yedi tepeli kentten yedi yüz kuleli kente dönüşmekte oluşu malum…

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TARİH

13 Temmuz 2012

Namus paklayıcı mucize deterjan

Kadın bedeni üzerinde en eril söylemlerle hak iddia ederek dört koldan girişilen kürtaj tartışmaları alevlendiğinden beri...

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TARİH

07 Temmuz 2012

Aşk, bin defa

Dünyanın bütün lunaparklarında başköşeye kurulmuş, donuk gülüşlü, kocaman alaca etekli “balerina”yı bilirsiniz...

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TARİH

06 Temmuz 2012

Kel Başa Şimşir Reçete

1 Temmuz 2012’de yurt genelindeki tüm eczanelerde başlayan, SGK’nın yepyeni e-reçete sistemi...

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TARİH

30 Haziran 2012

Yurda dönen bir gurbetçinin ilk izlenimleri

Yepyeni bir evin pirüpak mutfağında, nasıl da özlediğim güneşin sımsıcak ışığında, yemyeşil bir Ankara parkına bakan...

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