Eliza Doolittle

TARİH
24 Kasım 2012
Bugünlerde ölümün tekinsiz nefesi kulaklarımızda bir tokat gibi üst üste patlıyorDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2012
Bir varmış, bir yokmuş. Dört mevsimin birden yaşandığı cennet bir diyarda çelişki her şeyden çokmuş...Devamını Oku
TARİH
22 Eylül 2012
Türkiye medyasının en libidosuna kuvvet kalemlerinin “ay bayıldım!” çektiği...Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2012
Yaz ve bütün çağrışımlarına her dem pür heves hazırım ama, her sabah kapıma gelip de elimde hışırdayan gazetelerden...Devamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2012
Ta ki öğretilene, yetişkinliğin keskin kavramlarıyla kirletilene kadar… “Eti senin kemiği benim” sistemler içinde, eğitilirken örselenene kadar…Devamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2012
Korku İmparatorluğu’na bir de teknolojik düzlem üzerinden bakıp, insanın iyiden iyiye ödünü patlatıyor!Devamını Oku
TARİH
28 Temmuz 2012
Amansız güneş tepemizde, kıpkırmızı fokurduyor. Sıcaklık mevsim normallerinin derecelerce üstünde seyrediyor...Devamını Oku
TARİH
18 Temmuz 2012
İstanbul’un son 10 yılda yedi tepeli kentten yedi yüz kuleli kente dönüşmekte oluşu malum…Devamını Oku
TARİH
13 Temmuz 2012
Kadın bedeni üzerinde en eril söylemlerle hak iddia ederek dört koldan girişilen kürtaj tartışmaları alevlendiğinden beri...Devamını Oku
TARİH
07 Temmuz 2012
Dünyanın bütün lunaparklarında başköşeye kurulmuş, donuk gülüşlü, kocaman alaca etekli “balerina”yı bilirsiniz...Devamını Oku
TARİH
06 Temmuz 2012
1 Temmuz 2012’de yurt genelindeki tüm eczanelerde başlayan, SGK’nın yepyeni e-reçete sistemi...Devamını Oku
TARİH
30 Haziran 2012
Yepyeni bir evin pirüpak mutfağında, nasıl da özlediğim güneşin sımsıcak ışığında, yemyeşil bir Ankara parkına bakan...Devamını Oku
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