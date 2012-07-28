Gölgede Kırk Öpücük

Amansız güneş tepemizde, kıpkırmızı fokurduyor. Sıcaklık mevsim normallerinin derecelerce üstünde seyrediyor.

Gece ile uykunun destansı aşkı örselenmiş, araya fettan sıcaklar girmiş. Ailemizin en müstesna üyesi klima arabuluculuk çabasında, yorulmadan çalışıyor. Onun da arası çarşaflara bulanmış oluk oluk terle limoni, ikisi hiç anlaşamıyor. İnsan boynu tutulmuş uyanmakla, hiç uyuyamamak arasında kalıyor.

Güneyin bildik sıcaklarını özlemekle geçen yıllar belleğin vefasız çekmecelerinde kayboluvermiş; kuzeyin soğuk yazları derin uykulardan mahmur, uzaktan el sallıyor.

Ankara ile birbirimizi yeni baştan tanımaya, anlamaya çabalıyoruz. Alışmanın hiç bitmeyen güncesi yazılıyor.

Sıcakla baş etmek güç. İnsan ataletle usul usul erirken, adeta muhakeme gücü azalıyor. Beynimiz bol fıstıklı un helvası kıvamında, bünye resmen aptallaşıyor.

Halet-i ruhiye duruk, serde de yeni başlangıçların güzel yanlarını görmeye programlanmış iflah olmaz bir iyimserlik olunca, insana anlamlı anlamsız gülme halleri geliyor. Sıcağın armağanı uykusuzlukla iyice salaklaşmış bünyemin abuk sakarlıklarına, yaz sezonu için ucuza kotarılmış akıllara seza televizyon programlarına, nasıl da özlediğimiz buz gibi beyaz dutu görünce coşup, kilolarca yiyince de çatlayasıya şişen karnımıza, gazetelerden rengarenk taşan, gülünesi ve ağlanası yanlarımıza, ona, buna, şuna… Güldükçe gülüyorum.

Bazen öyle haberlere, hele de altına döşenmiş okur yorumlarına denk geliyor ki insan, gülmemek zaten mümkün değil.

Singapur’da teknoloji uzmanları sevgilisi ya da eşi uzakta olanlar için öpüşme robotu Kissenger’ı icat etmiş. Küçük bir kafanın üzerine yerleştirilmiş harekete duyarlı elektronik dudaklardan oluşan Kissenger, ya da Türk basınının uygun gördüğü isimle Öpüşmatik, internet bağlantısı üzerinden karşı taraftaki Kissenger sahibi kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyormuş. Dudaklar için kullanılan silikon madde de insan dudağına en yakın duyguyu veriyormuş. Kissenger’ın mucidi Hooman Samani, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu cihaz insanlar arasında iletişimi sağlamak için kullanılabilir” demiş.

Şimdi şu resimdeki inek bozması şaşı oyuncağın dolgun silikon dudaklarını şapur şupur öptüğünüzü düşünün. Bu eylemi, cihazın “Zihni Sinir” mucidinin insanlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla kullanılabileceği açıklamasıyla birleştirin. Yetmezse, haberin verildiği internet sitelerindeki bazı “Azmış kudurmuş bunlar! Helal mi bakalım o şeyin dudakları?!” filan gibi yorumları da okuyun. Güneş çarpmış gününüze ferah kahkahalar dolması garanti, benden söylemesi.

Anemon buketlerini, deniz manzaralarını, sevdalı hayalleri tek bir katrede birleştiren gerçek öpücüklerse benzersiz, çorak çöllerde serap tesellisi…