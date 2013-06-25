T24 LogoT24 Logo

Celal Özcan

-@t24.com.tr

25 Haziran 2013

BES’e prim ödenmesi engelli aylığının kesilmesine yol açar mı?

SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle...

SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle “engelli aylığı” olarak nitelenmektedir.

Bu çerçevede, ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır.

Bu üçer aylık dönemlerde ödenen bir aylık olup, engelli oranına göre de aylığın miktarı değişmektedir.

Bu tür aylıktan;
-Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli”(engelli oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engelli oranı%70 ve üzeri) olan,
-Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
-Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
-Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
-Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
-Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişilerle,
-Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 2022 sayılı Kanuna göre bağlanacak engelli aylıklarının bağlanma şartları arasında bireysel emeklilik sistemine prim ödenmemesi gibi bir şart bulunmaktadır.

Ancak, sözkonusu engelli aylıklarının bağlanmasında kanunla belirlenmiş muhtaçlık sınırının (2013 yılı için 119,62 TL) altında geliri olma şartı arandığından ve bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin de kişinin gelir tespitinde dikkate alınabileceğinden (bu durum Defterdarlık, mal müdürlüğü veya diğer ilgili kurumlarca yapılacak bir araştırmada veya ihbar-şikayet sonucu ortaya çıkabilir), tek başına bireysel emeklilik sistemine ödenen prim miktarının veya diğer gelirlerle birlikte aylık ortalamasının, engelli aylığı bağlanması için aranan muhtaçlık sınırını aşması halinde, 2022 sayılı Kanuna göre engelli aylığı bağlanmayacağı gibi, bağlanmış olan engelli aylığının kesilmesi yoluna da gidilebilecektir.

Aynı durum, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağlanacak muhtaç aylığı yönünden de geçerli olacaktır.

Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine göre, 18 yaşından büyük engelli bireylere ve 18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, annesi veya babası olmayan 18 yaşından gün alamamış yetim çocuklara muhtaçlık aylığı bağlanmaktadır.

Bu çerçevede, % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara,
-Sosyal güvencesi olmaması,
-Herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması,
-Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
-Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi,
halinde muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
2013 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 395,19 TL ödenmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan muhtaç aylığının bağlanma şartları arasında bireysel emeklilik sistemine prim ödenmemesi gibi herhangi bir şart doğrudansayılmamış olmakla birlikte, muhtaçlık aylığı bağlanacak kişinin herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, bulanmakla birlikte bağlanacak muhtaç aylığı miktarını geçmemesi şartları arandığından, bireysel emeklilik sistemine ödenen prim tutarı söz konusu gelir tesptinin hesabında  dikkate alınabilecektir.

Sonuç olarak; gerek 2022 sayılı Kanuna göre engelli aylığı alanların, gerekse Vakıflar Bölge Müdürlüğünden muhtaç aylığı alanların söz konusu aylıklarının kesilmemesi için bireysel emeklilik sistemine prim öderken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

celal özcansosyal güvenlikkanunenanayasamahkemegelir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

Yazarın Diğer Yazıları

10 soruda kısmi süreli çalışanların borçlanma hakkı

Yazımızda, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal güvenlik hizmet borçlanmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir

Nikâhsız eşe ve evlilik dışı çocuklara SGK aylık bağlar mı?

Ölüm olayı, geçimleri sigortalı veya emekli tarafından sağlananlar açısından güvence sağlanması gereken riskler arasında yer almaktadır

Çalışan emekliler işsizlik ödeneği alabilir mi?

Genel olarak, çalışma arzu ve yeteneğine sahip olunduğu halde, iş ve ücret koşullarına göre uygun bir iş bulunamaması hali işsizlik olarak kabul edilmektedir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24