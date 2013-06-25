Celal Özcan

TARİH
25 Haziran 2013
SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle...Devamını Oku
TARİH
09 Mayıs 2013
Yazımızda, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal güvenlik hizmet borçlanmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektirDevamını Oku
TARİH
26 Mart 2013
Ölüm olayı, geçimleri sigortalı veya emekli tarafından sağlananlar açısından güvence sağlanması gereken riskler arasında yer almaktadırDevamını Oku
TARİH
10 Şubat 2013
Genel olarak, çalışma arzu ve yeteneğine sahip olunduğu halde, iş ve ücret koşullarına göre uygun bir iş bulunamaması hali işsizlik olarak kabul edilmektedirDevamını Oku
TARİH
08 Ocak 2013
Katılımcıların sadece %35’inin yararlanabildiği “bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılması” şeklindeki teşvik unsurunun etkinliğini artırmak amacıyla...Devamını Oku
TARİH
10 Aralık 2012
Yazının başlığından hareketle okuyucuların aklına “bir kişi hem hak sahibi, hem de emekli alığından nasıl yasaklı olabilir?Devamını Oku
TARİH
08 Kasım 2012
Yaş tashihi ise “kişinin nüfus kütüğüne geçen yaşını doğrulaması durumu, yaş küçültme veya büyültme hali”ni ifade etmektedir...Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2012
Günümüz ekonomik şartları içerisinde pek çok kişinin herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüğü ve zaman zaman da icra takibine uğradığı bilinen bir gerçektir...Devamını Oku
TARİH
02 Ekim 2012
Sosyal güvenlik mevzuatına göre çalışanların sosyal güvenlik sistemine ilk defa tabi oldukları tarihten önceki veya...Devamını Oku
TARİH
24 Eylül 2012
Sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylıkları ve diğer yardımlar yönünden “primli” ve “primsiz” olmak üzere iki sistem...Devamını Oku
TARİH
17 Eylül 2012
Toplumumuzda bakıma muhtaç birçok ağır özürlü durumunda kişi bulunmaktadır. Sosyal Devlet anlayışı içerisinde...Devamını Oku
TARİH
10 Eylül 2012
Sosyal güvenlik alanında ilk olarak 1999 yılında yapılan düzenlemelerle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkarılmış...Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.