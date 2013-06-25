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Celal Özcan

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TARİH

25 Haziran 2013

BES’e prim ödenmesi engelli aylığının kesilmesine yol açar mı?

SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle...

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TARİH

09 Mayıs 2013

10 soruda kısmi süreli çalışanların borçlanma hakkı

Yazımızda, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal güvenlik hizmet borçlanmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir

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TARİH

26 Mart 2013

Nikâhsız eşe ve evlilik dışı çocuklara SGK aylık bağlar mı?

Ölüm olayı, geçimleri sigortalı veya emekli tarafından sağlananlar açısından güvence sağlanması gereken riskler arasında yer almaktadır

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TARİH

10 Şubat 2013

Çalışan emekliler işsizlik ödeneği alabilir mi?

Genel olarak, çalışma arzu ve yeteneğine sahip olunduğu halde, iş ve ücret koşullarına göre uygun bir iş bulunamaması hali işsizlik olarak kabul edilmektedir

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TARİH

08 Ocak 2013

15 Soruda Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki Yenilikler

Katılımcıların sadece %35’inin yararlanabildiği “bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılması” şeklindeki teşvik unsurunun etkinliğini artırmak amacıyla...

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TARİH

10 Aralık 2012

Emekli Aylığından Yasaklı Hak Sahipleri

Yazının başlığından hareketle okuyucuların aklına “bir kişi hem hak sahibi, hem de emekli alığından nasıl yasaklı olabilir?

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TARİH

08 Kasım 2012

Yaş tashihleri (düzeltmeleri) emeklilik hesabında dikkate alınır mı?

Yaş tashihi ise “kişinin nüfus kütüğüne geçen yaşını doğrulaması durumu, yaş küçültme veya büyültme hali”ni ifade etmektedir...

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TARİH

20 Ekim 2012

SGK’dan alınan ödenek, gelir ve emekli aylıkları haczedilebilir mi?

Günümüz ekonomik şartları içerisinde pek çok kişinin herhangi bir nedenle ödeme güçlüğüne düştüğü ve zaman zaman da icra takibine uğradığı bilinen bir gerçektir...

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TARİH

02 Ekim 2012

Borçlanmalar hangi durumda emeklilik yaşını düşürür?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre çalışanların sosyal güvenlik sistemine ilk defa tabi oldukları tarihten önceki veya...

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TARİH

24 Eylül 2012

65 yaş (muhtaçlık) aylığından kimler, nasıl yararlanabilir?

Sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylıkları ve diğer yardımlar yönünden “primli” ve “primsiz” olmak üzere iki sistem...

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TARİH

17 Eylül 2012

Evde bakım ücretinden kimler, nasıl yararlanabilir?

Toplumumuzda bakıma muhtaç birçok ağır özürlü durumunda kişi bulunmaktadır. Sosyal Devlet anlayışı içerisinde...

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TARİH

10 Eylül 2012

Part-time çalışan emekliler genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda mı?

Sosyal güvenlik alanında ilk olarak 1999 yılında yapılan düzenlemelerle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkarılmış...

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