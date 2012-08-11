T24 LogoT24 Logo

Burak Cop

burakcop@yahoo.co.ukhttp://www.burakcop.com/

11 Ağustos 2012

'Nexweş kewtim nehatî qurban, bari can verende gel'

Bu iki dilli türkü, Kürt veya Türk anneden doğmuş, ancak her halükarda...

Seyran Mangî Nîsan e qurban

Çimkî vade Gulan e

Were biçin bo seyran qurban

Bo ew bax û gulzar e.

 

Bu türkünün bir de Türkçesi var. Onun ilk dörtlüğü şöyle:

 

Ağlama yar, ağlama anam

Mavi yazma bağlama

Mavi yazma tez solar anam

Yüreğimi dağlama 

 

Kürtçesi şöyle devam ediyor:

 

Nesrîn ewro Newroz ê qurban

Lê dibe cejna pîroz e

Malber ew ber ew ber e qurban

Xumnî kuşt ew dîlber e

Sew peî geî nehatî qurban

Kelîm û zer dibî were

Nexweş kewtim nehatî qurban

Wade can keşan were

 

Yukarıdaki Kürtçe sözlerin tercümesi: 

 

Nesrin bugün Newrozdur canım

Bizim için, ülkemizdeki kutsal olan bayramdır canım

Ve bayram benim, senin, herkesindir

Çağırdım, aradım seni canım, gelmedin

Ve seni sabahın sarı ışığına kadar bekledim gel diye

Hasta düştüm gelmedin canım

Bari can verende gel. 

 

Bu iki dilli türkü, Kürt veya Türk anneden doğmuş, ancak her halükarda yoksul olan ve ölen gençlerin anısına olsun.

Bir arada yaşama umudu ve toplumsal barış her gün biraz daha çürürken, "giden"i bu ortak türküyle selamlayalım.

Hiçbir şey yapamıyorsak, tarihe not düşmüş olalım.

İleride desinler ki; Kürtler ve Türkler birbirlerinden uzaklaşırken yine de bazı insanlar "inadına barış" diye diye son barutlarını atmışlar.  

Not: Yukarıdaki şarkı sözlerini ve meallerini internetten tokatladım. Böyle yapınca yazı yazmak çok kolay bir şey. Bendeniz için bir tür deneysel çalışma teşkil ettiğini de söyleyebilirim. Evet bu bir tür “Yılmaz Özdil yazısı” oldu. Ancak kasten böyle oldu. Bir kere de halkların kardeşliği için bir “Yılmaz Özdil yazısı” yazılsın.    

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

burak copağlama yarSeyran Mangi Nisan e qurban

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Yazarın Diğer Yazıları

T24’ün Taraflaşması: Buna gerek yoktu

Bu yazıyla birlikte T24’ten kopuyorum. Veda yazımdır...

CHP ve Sol

60’ların ortalarına doğru TİP’in yükselişinin CHP’yi sola çektiği genel geçer bir bilgidir. Doğru da bir bilgidir. Ancak bunun nasıl cereyan ettiğine dair doyurucu içeriğe sahip bir açıklamayı pek az insan yapabilir.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer

2010 referandumuna kadar Türkiye’nin hâkim entelijansiyası liberaller ve sol liberallerdi. AKP’nin organik aydınları, yani İslamcılar ve İslamcı kökenliler sivil toplumda, iktidarın hegemonyasına...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24