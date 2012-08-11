'Nexweş kewtim nehatî qurban, bari can verende gel'

Çimkî vade Gulan e
Were biçin bo seyran qurban
Bo ew bax û gulzar e.
Bu türkünün bir de Türkçesi var. Onun ilk dörtlüğü şöyle:
Ağlama yar, ağlama anam
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar anam
Yüreğimi dağlama
Kürtçesi şöyle devam ediyor:
Nesrîn ewro Newroz ê qurban
Lê dibe cejna pîroz e
Malber ew ber ew ber e qurban
Xumnî kuşt ew dîlber e
Sew peî geî nehatî qurban
Kelîm û zer dibî were
Nexweş kewtim nehatî qurban
Wade can keşan were
Yukarıdaki Kürtçe sözlerin tercümesi:
Nesrin bugün Newrozdur canım
Bizim için, ülkemizdeki kutsal olan bayramdır canım
Ve bayram benim, senin, herkesindir
Çağırdım, aradım seni canım, gelmedin
Ve seni sabahın sarı ışığına kadar bekledim gel diye
Hasta düştüm gelmedin canım
Bari can verende gel.
Bu iki dilli türkü, Kürt veya Türk anneden doğmuş, ancak her halükarda yoksul olan ve ölen gençlerin anısına olsun.
Bir arada yaşama umudu ve toplumsal barış her gün biraz daha çürürken, "giden"i bu ortak türküyle selamlayalım.
Hiçbir şey yapamıyorsak, tarihe not düşmüş olalım.
İleride desinler ki; Kürtler ve Türkler birbirlerinden uzaklaşırken yine de bazı insanlar "inadına barış" diye diye son barutlarını atmışlar.
Not: Yukarıdaki şarkı sözlerini ve meallerini internetten tokatladım. Böyle yapınca yazı yazmak çok kolay bir şey. Bendeniz için bir tür deneysel çalışma teşkil ettiğini de söyleyebilirim. Evet bu bir tür “Yılmaz Özdil yazısı” oldu. Ancak kasten böyle oldu. Bir kere de halkların kardeşliği için bir “Yılmaz Özdil yazısı” yazılsın.