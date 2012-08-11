'Nexweş kewtim nehatî qurban, bari can verende gel'

Seyran Mangî Nîsan e qurban

Çimkî vade Gulan e

Were biçin bo seyran qurban

Bo ew bax û gulzar e.

Bu türkünün bir de Türkçesi var. Onun ilk dörtlüğü şöyle:

Ağlama yar, ağlama anam

Mavi yazma bağlama

Mavi yazma tez solar anam

Yüreğimi dağlama

Kürtçesi şöyle devam ediyor:

Nesrîn ewro Newroz ê qurban

Lê dibe cejna pîroz e

Malber ew ber ew ber e qurban

Xumnî kuşt ew dîlber e

Sew peî geî nehatî qurban

Kelîm û zer dibî were

Nexweş kewtim nehatî qurban

Wade can keşan were

Yukarıdaki Kürtçe sözlerin tercümesi:

Nesrin bugün Newrozdur canım

Bizim için, ülkemizdeki kutsal olan bayramdır canım

Ve bayram benim, senin, herkesindir

Çağırdım, aradım seni canım, gelmedin

Ve seni sabahın sarı ışığına kadar bekledim gel diye

Hasta düştüm gelmedin canım

Bari can verende gel.

Bu iki dilli türkü, Kürt veya Türk anneden doğmuş, ancak her halükarda yoksul olan ve ölen gençlerin anısına olsun.

Bir arada yaşama umudu ve toplumsal barış her gün biraz daha çürürken, "giden"i bu ortak türküyle selamlayalım.

Hiçbir şey yapamıyorsak, tarihe not düşmüş olalım.

İleride desinler ki; Kürtler ve Türkler birbirlerinden uzaklaşırken yine de bazı insanlar "inadına barış" diye diye son barutlarını atmışlar.

Not: Yukarıdaki şarkı sözlerini ve meallerini internetten tokatladım. Böyle yapınca yazı yazmak çok kolay bir şey. Bendeniz için bir tür deneysel çalışma teşkil ettiğini de söyleyebilirim. Evet bu bir tür “Yılmaz Özdil yazısı” oldu. Ancak kasten böyle oldu. Bir kere de halkların kardeşliği için bir “Yılmaz Özdil yazısı” yazılsın.