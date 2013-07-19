TARİH
19 Temmuz 2013
Bu yazıyla birlikte T24’ten kopuyorum. Veda yazımdır...Devamını Oku
TARİH
02 Temmuz 2013
60’ların ortalarına doğru TİP’in yükselişinin CHP’yi sola çektiği genel geçer bir bilgidir. Doğru da bir bilgidir. Ancak bunun nasıl cereyan ettiğine dair doyurucu içeriğe sahip bir açıklamayı pek az insan yapabilir.Devamını Oku
TARİH
26 Haziran 2013
2010 referandumuna kadar Türkiye’nin hâkim entelijansiyası liberaller ve sol liberallerdi. AKP’nin organik aydınları, yani İslamcılar ve İslamcı kökenliler sivil toplumda, iktidarın hegemonyasına...Devamını Oku
TARİH
25 Haziran 2013
Büyüyen, gelişen, git gide bir küresel güce dönüşen Türkiyemiz üzerinde 31 Mayıs’tan beri oyunlar oynanıyor biliyorsunuzDevamını Oku
TARİH
25 Haziran 2013
Büyüyen, gelişen, git gide bir küresel güce dönüşen (ve bu yüzden komşuları ve AB ile ilişkileri kötüleşen – biz buna diplomaside ‘çekememe etkisi’ deriz)Devamını Oku
TARİH
17 Haziran 2013
Başlığın ürkütücü olduğunun elbette farkındayım. Ancak bazı kâbus senaryolarını, korkunç olasılıkları bertaraf etmenin yolu onlar yokmuş gibi yapmak değildirDevamını Oku
TARİH
11 Haziran 2013
Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı direnişi ve bununla bağlantılı halk eylemliliğini iç ve dış boyutları olan bir komployla açıklamaya çalışıyorDevamını Oku
TARİH
08 Haziran 2013
Devletsiz bir yaşam mümkünmüş ve çok güzel oluyormuş. Gezi Parkı bize bunu söylüyor...Devamını Oku
TARİH
05 Haziran 2013
Başından beri bu ayaklanmanın içerisindeyim. Diyelim ki bindik; on bin olduk, yüz bin olduk, şimdi tüm Türkiye’de milyonlarızDevamını Oku
TARİH
30 Mayıs 2013
AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu bugünlerin işaretini iki ay kadar önce verdi: “10 yıllık iktidar dönemimizde bizimle şu ya da bu şekilde bizimle paydaş olanlar...Devamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2013
Demokrasinin zayıflaması küçük bir azınlık hariç herkesin zararınadır. Ve gün gelir o azınlığın bile zararına olurDevamını Oku
TARİH
17 Nisan 2013
Pazar günkü haber bültenlerinde Emek Sineması’na sahip çıkanların eylemi ön sıralarda yer bulmadıDevamını Oku
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