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Burak Cop

burakcop@yahoo.co.ukWebsite

TARİH

19 Temmuz 2013

T24’ün Taraflaşması: Buna gerek yoktu

Bu yazıyla birlikte T24’ten kopuyorum. Veda yazımdır...

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TARİH

02 Temmuz 2013

CHP ve Sol

60’ların ortalarına doğru TİP’in yükselişinin CHP’yi sola çektiği genel geçer bir bilgidir. Doğru da bir bilgidir. Ancak bunun nasıl cereyan ettiğine dair doyurucu içeriğe sahip bir açıklamayı pek az insan yapabilir.

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TARİH

26 Haziran 2013

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer

2010 referandumuna kadar Türkiye’nin hâkim entelijansiyası liberaller ve sol liberallerdi. AKP’nin organik aydınları, yani İslamcılar ve İslamcı kökenliler sivil toplumda, iktidarın hegemonyasına...

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TARİH

25 Haziran 2013

İnter-galaktik darbe lobisi BBC ile el ele

Büyüyen, gelişen, git gide bir küresel güce dönüşen Türkiyemiz üzerinde 31 Mayıs’tan beri oyunlar oynanıyor biliyorsunuz

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TARİH

25 Haziran 2013

İnter-galaktik darbe lobisi BBC ile el ele

Büyüyen, gelişen, git gide bir küresel güce dönüşen (ve bu yüzden komşuları ve AB ile ilişkileri kötüleşen – biz buna diplomaside ‘çekememe etkisi’ deriz)

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TARİH

17 Haziran 2013

Türkiye’de iç savaş olasılığı

Başlığın ürkütücü olduğunun elbette farkındayım. Ancak bazı kâbus senaryolarını, korkunç olasılıkları bertaraf etmenin yolu onlar yokmuş gibi yapmak değildir

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TARİH

11 Haziran 2013

Erdoğan daha fazla yıpranmak istemiyorsa…

Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı direnişi ve bununla bağlantılı halk eylemliliğini iç ve dış boyutları olan bir komployla açıklamaya çalışıyor

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TARİH

08 Haziran 2013

Gezi Parkı = Şirinler Köyü

Devletsiz bir yaşam mümkünmüş ve çok güzel oluyormuş. Gezi Parkı bize bunu söylüyor...

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TARİH

05 Haziran 2013

Taksim Komünü

Başından beri bu ayaklanmanın içerisindeyim. Diyelim ki bindik; on bin olduk, yüz bin olduk, şimdi tüm Türkiye’de milyonlarız

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TARİH

30 Mayıs 2013

Din devleti herkesi ezer, dindarlar dâhil

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu bugünlerin işaretini iki ay kadar önce verdi: “10 yıllık iktidar dönemimizde bizimle şu ya da bu şekilde bizimle paydaş olanlar...

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TARİH

05 Mayıs 2013

Miting yapmayın demiyoruz, hobi olarak yapın

Demokrasinin zayıflaması küçük bir azınlık hariç herkesin zararınadır. Ve gün gelir o azınlığın bile zararına olur

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TARİH

17 Nisan 2013

Gün gelir siz kapatırsınız yüzünüzü

Pazar günkü haber bültenlerinde Emek Sineması’na sahip çıkanların eylemi ön sıralarda yer bulmadı

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