Dünyanın ilk 20 bisiklet kenti

Dünya genelinde bisiklet kullanımının en rahat yapılabildiği kentler sıralaması açıklandı. Yaşanabilir kentlerin planlanması ve bisiklet kullanımının arttırılması üzerine uzmanlaşan Copenhagenize Design Co. isimli danışmanlık şirketi tarafından belirlenen listenin ilk 20 sırasında ağırlıklı olarak Avrupa kentleri bulunmakta. Bunların yanı sıra, Japonya’nın Tokyo ve Nagoya, Kanada’nın Montreal ve Brezilya’nın Rio de Janeiro kentleri de sıralamada yerlerini alıyor. Türkiye’den ise herhangi bir kent bu listeye giremedi.

Araştırma, bisikletin gündelik kent hayatında özellikle 2006 yılından itibaren artan önemini göstermek amacıyla dünya genelinde 150 kent arasında yapıldı. Kentler, bisiklet kullanımını savunan sivil toplum örgütlerinin sayısı ve etkinliği; bisiklet kültürü (bisikletin gündelik ulaşım aracı olarak değişik sınıf ve gruplar arasındaki kullanım yaygınlığı); altyapı (bisiklet kullanımı için ayrılan alanların miktarı); bisiklet kiralama ve paylaşma programlarının varlığı ve yaygınlığı; bisiklet kullanıcıları arasındaki kadın-erkek oranları; kent planlamacılarının bisiklet yollarına verdiği önem; kent içi bisiklet kullanımı konusuyla ilgili siyasi iklim; bisiklet kullanımının 2006 yılından itibaren kent trafiğinde oransal artış miktarı; güvenlik algısı; toplumsal kabul; ve yaya ve bisikletlerin güvenliği için yapılan motorlu araç trafiği düzenlemelerinden (düşürülen hız limitleri gibi) oluşan 13 kritere göre değerlendirilmeye alındı.

Yayınlanan listede kent içi bisiklet kullanımı denilince akla ilk gelen Amsterdam ve Kopenhag ilk iki sırayı aldı. Listede yer alan toplam 16 Avrupa kentinden Barselona, Seville, Dublin ve Bordeaux benzer bir çalışmanın yapıldığı 2006 yılından beri büyük ilerleme kaydettikleri görüldü. Bu kentler, 6 yıl gibi kısa bir sürede bisiklet yollarına yapılan yatırımlar sayesinde ilk 20 bisiklet kenti arasına girebildiler. Benzer şekilde, Antwerp kentinin de 2006 yılında işbaşına gelen yerel hükümetin seçim vaadlerini yerine getirerek 100 kilometrelik bir bisiklet yolu ağı inşa etmesi sayesinde, kendisini bir bisikleti kentine dönüştürdüğüne işaret edildi.

Araştırmayı değerlendiren Copenhageniz Co. CEO’su Colville-Andersen’e göre, kent içi bisiklet kullanımında son yıllarda görülen artışın ana nedeninin gerekli altyapının sağlanması olduğunu söyledi. Siyasi iradenin ön koşul olduğunu belirten Colville-Andersen www.americanscientific.com sitesinde yer alan demecinde “Eğer A noktasından B noktasına ulaşmak için bisiklet kullanımını en hızlı yol hâline getirirseniz, insanlar bisikletlerini kullanıyor. Amsterdam ve Kopenhag’da bisiklet kullanımı bu yüzden çok fazla. Basit bir ifadeyle, bisiklet bir yere bir yerden bir yere gidebilmenin en hızlı yolu” dedi.

İlk 20 bisiklet kenti ve aldıkları puanların listesi:

1. Amsterdam, Hollanda: 83

2. Kopenhag, Danimarka: 81

3. Utrecht, Hollanda: 77

4. Seville, İspanya: 76

5. Bordeaux Fransa : 76

6. Nantes, Fransa: 72

7. Antwerp, Belçika: 72

8. Eindhoven, Hollanda. 66

9. Malmö, İsveç: 63

10. Berlin,Almanya: 62

11.Dublin, İrlanda: 60

12. Tokyo, Japonya: 59

13. Münih, Almanya: 58

14. Montreal, Kanada: 58

15. Nagoya, Japonya: 58

16. Rio De Janeiro, Brezilya: 56

17. Barselona, İspanya: 55

18. Budapeşte, Macaristan: 55

19. Paris, Fransa: 54

20. Hamburg, Almanya: 54