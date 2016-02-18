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Baran Alp Uncu

baran.alp.uncu@gmail.comTwitterWebsite

TARİH

18 Şubat 2016

Dünya siyasetinin yeni ikilisi: Corbyn-Sanders - II

Corbyn ve Sanders’in kurumsal siyasetin labirentli yollarından geçip, başarıya ulaşıp ulaşmayacaklarını kestirmek güç

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TARİH

17 Şubat 2016

Dünya siyasetinin yeni ikilisi: Corbyn-Sanders - I

Corbyn zenginlerin daha çok vergilendirmesi gerektiğini söylüyor

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TARİH

12 Ocak 2016

David Bowie artık Major Tom’un yanında

Bowie’yi anmanın en iyi yollarından biri belki de onu son albümü üzerinden anlamak ve anlatmak...

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TARİH

23 Aralık 2015

Ölen her bir çocukla, insanlığımız da ölüyor…

Çocukların öldüğü ya da yaralandığı her geçen gün, insanlığımızdan kaybediyoruz

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TARİH

10 Aralık 2015

İklim adaletinin kırmızı çizgileri çiziliyor

Dünyanın yakın geleceğinin belirlenmekte olduğu zirvede, şu ana kadar neler oldu ve neler beklemeliyiz?

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TARİH

07 Aralık 2015

Batmak ya da çıkmak: Paris İklim Zirvesi hakkında bilinmesi gerekenler

"Liderlerin temel amacı 'dünyayı kurtarmak' değil, kendi ekonomik çıkarlarını gözetmek"

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TARİH

26 Ekim 2015

Oy ve Ötesi: İtibarsızlaştırma politikalarının hedefindeki sivil oluşum

İddiaların aksine, Oy ve Ötesi seçimlerin güvensiz bir ortamda yapıldığı mesajını vermiyor

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TARİH

15 Eylül 2015

Barışı kazanmanın yolu yaşamı savunmaktan geçer

Aynı Gezi’de olduğu gibi tek bir 'yaşamı ve barışı koruma' flaması altında birleşerek barışı savunmamız gerek

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TARİH

10 Haziran 2015

Gezi’nin etkisi çıkar aheste aheste…

Türkiye Gezi boyunca toplumsal düzeyde koalisyon kurmayı öğrendi. Bunun HDP’nin başarısındaki etkisi büyük

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TARİH

25 Aralık 2014

Tüm İstanbul, bütün Marmara; bütün Marmara, tüm İstanbul için!

Validebağ’ın kadınları 28 Aralık’ta Kadıköy’de Yırcalı kadınlarla birlikte haykıracak...

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TARİH

12 Aralık 2014

Kuzey ormanlarına saldıran 'yancı' projeler

Bu koca eko-sistem bölünüyor, parçalanıyor, yok ediliyor.

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TARİH

25 Ekim 2014

Mesele 'butik' cami değil; ranta karşı çevre!

Daha önce gitmeyen sıradan vatandaşın gözünden Validebağ Korusu kentin ortasında “nasıl olmuş da böyle bir yer kalabilmiş” dedirtecek büyüklükte ağaçlık bir alan

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