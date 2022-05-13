Yıllar sonra bir Stephen King uyarlaması izlemek

TEPKİ X X ½ (Firestarter) Yönetmen: Keith Thomas

Senaryo: Scott Teems

Görüntü: Karim Hussain

Müzik: John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davies

Oyuncular: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Gloria Reuben, Kurtwood Smith, John Beasley, Tina Jung Universal filmi, 2022.

Stephen King adı elbette korku ve kaygının egemen olduğu romanlar ve onlardan uyarlanmış filmleri izlemiş herkesin yüreğini hoplatır. Korku edebiyatının bu benzersiz ustası onca romanında/filminde hepimizi az ürkütmemiştir.

Şimdiyse onun eski bir romanını yenileyen bir yaklaşım ve ondan yapılan yeni bir filmle karşı karşıyayız: 1984'te çekilmiş ilk Firestarter filminden sonra... 2020'de çekilen Firestarter filmininse ne King'in romanıyla, ne de korkuyla ilişkisi vardı.

King'in yeni bir sos ekleyip piyasaya sunduğu konu aslında ilginç. Geçmişte birçok korku hikâyesine konu olan Amish inancına sahip oldukları filmin bir yerinde belirtilen bir aile var. Baba Andy McGee, Amerikan hükümetinin The Shop - Dükkan adı altında geliştirdiği garip bir araştırma sırasında psişik bir değişim geçirir ve yine garip güçler edinir. Aşık olup evlendiği Vicky'yle bir kız çocuğuna kavuşurlar. Ama küçük Charlie babasından daha marifetlidir. Ve o eski roman/filmlerdeki gibi, istediği -ya da çok öfkelendiği- anda ağzından alevler fışkırtarak ortalığı yangın yerine çevirebilmektedir!..

Elbette etrafta iyiler ve kötüler vardır. Küçük Charlie, özelilikle okulda büyük bir zulümle karşılaşır; en çok yaşıtı ergenler tarafından...Yüreği gitgide kinle dolan genç kızın artık alev püstürtmek için yeterince gerekçesi vardır; arkadaşlarından öğretmenlerine, komşulardan baskıcı polis ve zabıtaya kadar... Ve bu yüzden neredeyse "zihin gücüyle nükleer bir patlama yaratma" durumundan bile söz edilir!..

Bu arada o araştırmanın kurbanlarından biri olan Rainbird namlı biri (ki bize Kızılderili soyundan geldiğini düşündürdü) kıza kol-kanat açmayı dener. Ve onun yanıbaşında yer alır; ailesiyle birlikte...

Bir dönemin yakışıklısı, uzun zamandır görmediğimiz Zac Efron baba Andy'de sempatik bir kişilik çiziyor. Annede Sydney Lemmon, Rainbird'de Michael Greyeyes, görmüş geçirmiş doktor Joseph'de Kurtwood Smith de gayet iyiler. Ama asıl dikkati küçük Charlie'de Ryan Kiera Armstrong topluyor. Ve bize olasılıkla geleceğin bir ismini haberliyor.

Bu arada müziği yapanlar arasında John Carpenter adına dikkat!.. O bir dönemin ünlü korku filmleri yaratıcısı değil miydi? Demek şimdi müzisyen yanıyla yetiniyor. Bu tür filmleri sevenlere göre bir yapım, sonuç olarak...