Sedat Peker: Yönetmen, senarist... Ama en başta oyuncu!..

Adına IMDb (internatial movies data base) denen internet sitesi, biz sinefiller için ne kadar önemlidir... Gelmiş, geçmiş, yakında gelecek tüm filmler hakkındaki bütün bilgileri, kadrosunun en küçük ayrıntıya dek inen dökümünden okur ve eleştirmen tepkilerini oradan alır ve kimi zaman en 'malumatfuruş' (işte size yine unutulmuş, ama çok güzel bir sözcük) halimize bürünerek yazılarımızda kullanırız.

Ama bu kez bakar ve okurken, neredeyse gözlerimizi ovuşturma durumunda kaldık!.. Tüm bunlar gerçek olabilir miydi? İlk günlerde (yani birkaç gün önce) TT'de (trent-topic) üçüncü sıraya yükselmiş bir video yayını. Altında bir parmağını havaya kaldırmış matrak suratlı bir adam. Sedat Peker (1971-) diye başlayan bir kısa biyografi. Ve tanımlama olarak yönetmen ve senarist diye yazıyor. Ki bence görünüşü ve yaptıklarıyla 'aktör' sıfatı çok daha iyi yakışırdı!..

Bugün baktım, biraz daha alt sıralara inmiş. O ilk günkü TT heyecanı yok!.. Ama orada... Girmesi elbette belli bir çaba isteyen bu dev sinema kaynağında bir sanatçımız daha oldu. Ne mutlu bize!..

Tanıtımı İngilizce olarak şöyle, aslını vereyim: "A mafia leader with deep connections to the government is ousted and his house raided. Now he is seeking revenge against the ones done him wrong by exposing the dark connections between the mafia and the government." Yani özetle, hükümete yakın bir mafia lideri oyundan atılmış ve evi polis tarafından basılmıştır. Şimdi ona bu kötülüğü yapanlardan intikam almak için, yöneticilerle mafya ilişkilerini ortaya koymaktadır.

Bunu gerçek değil o videoların konusu sananlar, kendilerini Coppola tarzı bir yeni Godfather - Baba filmi önünde bulacaklarını sanabilir! Hele genel beğeni puanının 10 olduğunu görünce, ciddi biçimde izlemeye kalkışabilir...

8 milyon okura ulaşan haber

Hele hele o seyirci izlenimlerini okuyunca... Birkaçını bu kez Türkçe olarak veriyorum:

"Her zamanın en iyi Mafya filmi. Sopranos'dan bile iyi. Sizi şok edecek, kaçırmayın."

Veya "Muhteşem... Bu türde ilk Türk yapımı. Kim bu hikâyeyi ülkesinde Türk mafyasının başkişisi olarak 16 yılı hapiste geçiren Sedat Peker'den daha iyi anlatabilirdi?"

Ya da "Bir Süleyman var; ama bu Kanuni değil. Bu Süleyman İçişleri Bakanı ve Sedat onun ihanetini cezalandırmaya çabalıyor."

Son bir tane daha: "Aslan gerçeği söyleyinceye kadar, avcı hep kahraman olacaktır. Ama bu kez aslan hayatta kaldı ve olayı kendi açısından anlatıyor!"

Evet, IMDb'de TV serisi ve Reality Show olarak açıklanan bu serinin teknisyenleri olarak Tahabeg ve Charles Leclerc adları veriliyor. Çekim yeri olarak da Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri gösteriliyor.

Olayın hele ilk günlerde böylesine popüler olması, tam sekiz milyonu aşkın bir okuyucu kazanmasıyla açıklanıyor. Bu elbette ezici çoğunluğu Türk olan bir takipçi kitlesi... Türkiye'den, ama bir miktarı da dünyadan...

Buna karşın olayın Türkiye'de, gazetesi ve kanalıyla medyanın çok geniş bir kesimince bilmezden, görmezden gelinmesine ne buyrulur? Sanki 'damat olayı'ndaki gibi... Böylece tarih tekerrürden ibarettir lafı da bir kez daha doğrulanıyor...