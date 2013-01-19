Artık sokaklarda Vandalina var!

Kimliklerini gizli tutuyor, sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar... Sokaklara dikkat çekici stickerlar yapıştırıyorlar. Eylemlerinin videoları sosyal medyada çığ gibi yayılan Vandalina grubunu yakından tanıyalım...

Vandalina üyeleri, her ay ülkemizde yaşanan toplumsal bir sorunu seçiyor ve seçtikleri konuya dair söyleyecek sözü olan herkesi sticker ve afiş tasarlamaya davet ediyor, sonra da yapılan afişleri sokaklara yapıştırıyorlar. Vandalina grubunun ilk eylemleri, ülkemizdeki kadın cinayetleri artışına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları stickerlar ve '5 Varmış 5 Yokmuş' videosuydu... .



- Kuruluş amacınızı anlatır mısınız?

Projenin tasarlanması sırasında emeği geçen 6-7 kişi var. Çoğumuz iletişim ve tasarım konularıyla yakından ilgiliyiz; aynı ortamda toplandığımız bir akşam hepimizin aklında olanları ve söylemek istediklerini bir kazanda kaynattık ve ortaya böyle bir proje çıktı. Amacımız; insanların bir şeyler söylemesi gerektiğine inandığımız konular üzerine alternatif medyalar üretmek ve kamuoyunda farkındalığı artırmak.

- Gruba katılım için birtakım şartlar aranıyor mu?

Yeni katılımlara açığız. Çünkü toplumsal problemler, sorunlar, çarpıklıklar üzerine yarattığımız ürünleri, mümkün olduğunca çok dikkat çekmesi ve sayıca fazla insan tarafından görülebilmesi amacıyla tasarlıyoruz. Yeni katılımlar ve destek bu yüzden önemli. Stickerlarımızı dağıtmak isteyenler, tasarımlara sosyal medya üzerinden kolayca ulaşıp baskıya hazır sticker setlerimizi bilgisayarlarına indirebiliyor ve onlar da kesip yapıştırarak Vandalina'nın bir parçası haline geliyor. Bulunduğumuz ayın konusuna dair sticker tasarımlarını göndermek ya da alternatif şekillerle (fotoğraf, video vb.) projeyi desteklemek isteyenlerdense tek bir şey bekliyoruz: Oluşturdukları tasarımların konuyu net bir şekilde yansıtması, saldırgan olmaması...

- Vandalina, eylem konularını nasıl belirliyor?

Toplumumuzda belli başlı sorunları herkes bir nefeste sıralayabilir. Her ay sadece bir konu belirleyerek hep beraber ve organize bir şekilde çalışabiliyoruz. Herkesin tasarımlarını ve fikirlerini toparlıyoruz; altının çizilmesi gereken konuyu, fikri mümkün olduğunca hızlı ve anlaşılır bir şekilde verebiliyor mu diye bakıyoruz. Her tasarımdan ortalama 150-200 adet basıp yerleşimini yapıyoruz. Genel olarak metrolar, otobüs durakları, banklar gibi kamuya açık ve insanların rahatça görebileceği yerleri seçiyoruz.

- İlk eyleminizde etkili bir mesaj verdiğinizi düşünüyor musunuz?

Aslında ele aldığımız konu kadına şiddetin bir sonucu olan kadın cinayetleriydi. Son derece pozitif tepkiler aldık. Etkili bir mesaj verip veremediğimizi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Önümüzdeki aylarda kadına şiddetin değişik şekilleri olan taciz, fiziksel şiddet ve tecavüz gibi konuları da ele almayı planlıyoruz.

Yeni eylemler yolda

- Vandalina eylemleri sadece sticker yapıştırmaktan mı ibaret kalacak yoksa değişik eylemlere de açık mısınız?

Geçtiğimiz ay tasarımlarımızı 1-1,5 metre uzunluğunda bastık ve Ankara'daki çeşitli billboardlara yapıştırdık. Gelecek aylar için de aklımızda birtakım konseptler var. Tabii bunların yanında video, fotoğraf gibi sosyal medyaya yönelik içeriklerimiz var. Her ay en az bir videomuzun sinematografik öğelere bağlı kalarak üretilmesine dikkat edeceğiz...

- Yaptığınız işin tehlikesi var mı?

Vermek istediğimiz mesajı kitlelere ulaştırmak için tasarımlarımızı kamusal alanlarda paylaşıyoruz ve bu eylem güvenlik güçleri tarafından kamu malına zarar vermek ya da vandalizm olarak değerlendirilebiliyor. Zaten ismimizi seçerken bu anlayışa da bir gönderme yaptık.

Facebook/Vandalina

@vandalinatr