Aslı Öktener

TARİH
15 Mayıs 2019
“Söz Veriyorum” protokolüne imza atan tüm başkanlar; kısırlaştırma, barınma ve rehabitasyon gibi faaliyetlerde HAYTAP ile işbirliğinde çalışacağını beyan ettiDevamını Oku
TARİH
27 Mart 2019
Yeryüzü Derneği, bugüne kadar 1500 kişiye ücretsiz olarak tohum ulaştırdıDevamını Oku
TARİH
22 Şubat 2019
Otoriter, sıkı kontrol, gelişmeye açık olmama, kısıtlı üretim ve depresif yönetim biçimi, başarıyı ve motivasyonu düşürüyorDevamını Oku
TARİH
21 Kasım 2018
Belki de geride kalanlara artık öfke ile bakmak yerine el birliğiyle o canları kurtarmak için çabalamalıyız…Devamını Oku
TARİH
21 Temmuz 2017
Uludağ Ultra Maratonu'nda 50.5 kilometrelik parkuru koşacaktım...Devamını Oku
TARİH
21 Şubat 2017
Bir kız çocuğu düşünün 16 yaşında... "Ölmek istiyorum" diye fısıldayarak denize doğru yürüyor...Devamını Oku
TARİH
18 Ocak 2017
Dediğin gibi şimdi önümüze, hayatımıza bakma zamanı...Devamını Oku
TARİH
06 Ocak 2017
Ben ummaktan başka kendimi daha fazla güvende hissetmek istiyorum...Devamını Oku
TARİH
16 Aralık 2016
Gezmek isteyenler için sergi 20 Aralık'a kadar görülebilirDevamını Oku
TARİH
10 Şubat 2015
Kadın kadına, erkek erkeğe tango yapan gençleri gördüğüm zaman önce şaşırdım ardından 'Onlar mutluysa kime ne zararı var?' dedimDevamını Oku
TARİH
02 Ekim 2014
Devasa kayaların, bir tablo misali sarı otlarla örtünmüş toprakların ve halkının bize alkışlarla destek verdiği köylerin içinden geçerken tarifi imkânsız bir huzur ve özgürlük duygusu hissettimDevamını Oku
TARİH
13 Şubat 2014
Birçok ülkede düzenlenen Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark) sosyal girişim projesi, İstanbul'da açıldığı günden bu yana 1 ayda tam 6 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.Devamını Oku
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