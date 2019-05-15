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Aslı Öktener

aslioktener@gmail.com

TARİH

15 Mayıs 2019

Seçimin kazananı: BELLA!

“Söz Veriyorum” protokolüne imza atan tüm başkanlar; kısırlaştırma, barınma ve rehabitasyon gibi faaliyetlerde HAYTAP ile işbirliğinde çalışacağını beyan etti

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TARİH

27 Mart 2019

Şimdi moda: Balkonda bahçe

 Yeryüzü Derneği, bugüne kadar 1500 kişiye ücretsiz olarak tohum ulaştırdı

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TARİH

22 Şubat 2019

Para mutluluk getirmiyor!

Otoriter, sıkı kontrol, gelişmeye açık olmama, kısıtlı üretim ve depresif yönetim biçimi, başarıyı ve motivasyonu düşürüyor

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TARİH

21 Kasım 2018

Poşetin içinde bir hayat…

Belki de geride kalanlara artık öfke ile bakmak yerine el birliğiyle o canları kurtarmak için çabalamalıyız…

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TARİH

21 Temmuz 2017

Keşişler Dağı'nda 50 kilometre...

Uludağ Ultra Maratonu'nda 50.5 kilometrelik parkuru koşacaktım...

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TARİH

21 Şubat 2017

Biz en çok kendi çocuğumuzu seviyoruz!

Bir kız çocuğu düşünün 16 yaşında... "Ölmek istiyorum" diye fısıldayarak denize doğru yürüyor...

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TARİH

18 Ocak 2017

Güle güle babaanneciğim...

Dediğin gibi şimdi önümüze, hayatımıza bakma zamanı...

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TARİH

06 Ocak 2017

Güvercin tedirginliğimiz...

Ben ummaktan başka kendimi daha fazla güvende hissetmek istiyorum...

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TARİH

16 Aralık 2016

"Şimdi siz erkeklerin cıscıbıl fotoğraflarını mı çekiyorsunuz?"

Gezmek isteyenler için sergi 20 Aralık'a kadar görülebilir

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TARİH

10 Şubat 2015

Tango’nun ‘Queer’ hali…

Kadın kadına, erkek erkeğe tango yapan gençleri gördüğüm zaman önce şaşırdım ardından 'Onlar mutluysa kime ne zararı var?' dedim

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TARİH

02 Ekim 2014

Frig Vadisi’nde 60 kilometre koşmak…

Devasa kayaların, bir tablo misali sarı otlarla örtünmüş toprakların ve halkının bize alkışlarla destek verdiği köylerin içinden geçerken tarifi imkânsız bir huzur ve özgürlük duygusu hissettim

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TARİH

13 Şubat 2014

Karanlık yok diyalog var!

Birçok ülkede düzenlenen Karanlıkta Diyalog (Dialogue in the Dark) sosyal girişim projesi, İstanbul'da açıldığı günden bu yana 1 ayda tam 6 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

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