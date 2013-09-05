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Ahmet Utlu

autlu@gmail.com

05 Eylül 2013

Yasal hız sınırlarına aldanmayın!

Şehir içi hız sınırı 90 kilometreye çıkartılıyormuş. Sakın ha! Buna uymayın. Ya katil olursunuz ya da mevta.

Şehir içi hız sınırı 90 kilometreye çıkartılıyormuş. Sakın ha! Buna uymayın. Ya katil olursunuz ya da mevta.

·         Bir yayaya 60 kilometrenin üzerinde bir hızla çarparsanız, yüzde 85 ölür.

·         Bir otobüsün önünden fırlayan çocuğu zamanında farketmeniz için en fazla 30 ile gidiyor olmalısınız.

·         Şehir içinde 90 ile giderseniz hız körü olursunuz.

·         Önden 75 ile çarparsanız emniyet kemeri bile sizi zor kurtarır.

·         Sizin içinde olduğunuz araca bir başkası 60 ile yandan çarparsa büyük olasılıkla ölürsünüz.

Bunun neden yapıldığını çok iyi anlamış değilim.

Yerleşim yerlerindeki hız sınırları 90’a çıkabilecekmiş. Buna “bazı” yerlerde ve “bazı” yollarda izin verileceğini varsaymak bile içimi rahatlatmıyor.

Neden biliyor musunuz?

Türkiye’de yılda yaklaşık 10 bin insanın trafik kazalarında kaybedilmesinin iki temel sebebi var.

  1. Hız
  2. Emniyet kemeri kullanılmaması.

Bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve daha aklınıza kim, hangi otorite geliyorsa, tamamı bu konuda aynı fikirde. Yasal raporlarda da bu böyle.

Diyelim ki en iyi ihtimalle bu hız sınırı İstanbul’daki Bağdat Caddesi gibi bir yerde uygulanmayacak. Ama bunun insanlar üzerindeki algılaması ne olacak? 95 ile gideni Bağdat Caddesi’nde polis çevirecek; Cevap: “Ama internette okudum. Yerleşim yerlerinde 90 ile gidebilecekmişiz”

Sizi siz olun bu hız sınırının sakın ola, son noktasına kadar kullanmayın. Yerleşim yerlerinde güvenle otomobil kullanabileceğiniz hız en fazla 60 kilometredir. O da aksine bir sınırlama yoksa.

Şu rakama dikkat edin lütfen: Dünya Sağlık Örgütü’nün çok gelişmiş bir araştırmasından:

Saatte 50 yerine 49 ile gidilirse toplam ölümlü çarpışmalarda beklenen düşüş: Yüzde 7.8.

Biz ne yapıyoruz? Saatte  70 yerine 90 ile gidilebilmesinin yolunu açıyoruz.

Aşağıda bir grafik çalışma var. Avustralyalı uzmanlar, önden çarpmada farklı süratlerde aynı arabanın ne hale geleceğini göstermişler:

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Bir de şunu inceleyin ve sonra bu yeni hız sınırı ile olan ilişkinize karar verin.

Saatte 60 ile giderken aldığınız risk “1” ise, 80 ile giderken, yani sadece 20 kilometre hızınız artınca aldığınız risk 31.8.

90 ile giderken ne olacağını da biz hesaplayalım.

Sakın aldanmayın! Bu yeni hız sınırı güvenli hız sınırı demek değildir.

Yavaşlayın.

 

Hız (km/saat)

Risk

60

1.0

65

2.0

70

4.2

75

10.6

80

31.8

Kaynak: World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004

 

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