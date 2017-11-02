Ahmet Utlu

TARİH
02 Kasım 2017
Sıla’nın sürücüsü, öndeki aracın bir anda sola yöneldiğini bariyerlere çarpıp tekrar yola doğru savrulduğunu görüyor...Devamını Oku
TARİH
05 Eylül 2013
Şehir içi hız sınırı 90 kilometreye çıkartılıyormuş. Sakın ha! Buna uymayın. Ya katil olursunuz ya da mevta.Devamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2013
Geçen hafta kullandığım başka bir şeydi. Başlıkta abarttım mı bilmiyorum, okuyunca siz karar verinDevamını Oku
TARİH
19 Nisan 2013
Otogaz, Türkiye’de muhteşem bir hızla yayılıyor. Çünkü benzine oranla en az yüzde 30 kazandırıyorDevamını Oku
TARİH
12 Nisan 2013
Antalya Emniyet Müdürü, görevdeki tüm polislere emniyet kemeri kullanma zorunluluğu koydu. Aldı başını bir tartışmaDevamını Oku
TARİH
21 Şubat 2013
“Bir kaç kadeh içelim. Ama yasal sınırı geçmeyelim ki eve giderken güvende olalım”Devamını Oku
TARİH
14 Şubat 2012
Bu ülkenin insanları, yatağında ölür, hastanede ölür, işkencede ölür, ana karnında ölür, terörde ölür, koca dayağında ölür ama en çok da asfaltın üzerinde ölür.Devamını Oku
TARİH
22 Kasım 2010
2010 Kurban Bayramı tatilinin son günü (Pazar) saat 16.00\'ya kadar, kazalarda ölenlerin sayısı 147 olarak açıklandı.Devamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.