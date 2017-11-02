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Ahmet Utlu

autlu@gmail.com

TARİH

02 Kasım 2017

Sıla’nın ölümden dönüşü

Sıla’nın sürücüsü, öndeki aracın bir anda sola yöneldiğini bariyerlere çarpıp tekrar yola doğru savrulduğunu görüyor...

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TARİH

05 Eylül 2013

Yasal hız sınırlarına aldanmayın!

Şehir içi hız sınırı 90 kilometreye çıkartılıyormuş. Sakın ha! Buna uymayın. Ya katil olursunuz ya da mevta.

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TARİH

05 Mayıs 2013

Ruh sahibi robot otomobil kullandım

Geçen hafta kullandığım başka bir şeydi. Başlıkta abarttım mı bilmiyorum, okuyunca siz karar verin

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TARİH

19 Nisan 2013

Türkiye'yi Avrupa birincisi yapan otogazlı araçlar ne kadar güvenli?

Otogaz, Türkiye’de muhteşem bir hızla yayılıyor. Çünkü benzine oranla en az yüzde 30 kazandırıyor

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TARİH

12 Nisan 2013

Polisler için araç güvenliği

Antalya Emniyet Müdürü, görevdeki tüm polislere emniyet kemeri kullanma zorunluluğu koydu. Aldı başını bir tartışma

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TARİH

21 Şubat 2013

Kaç kadehe kadar serbest?

“Bir kaç kadeh içelim. Ama yasal sınırı geçmeyelim ki eve giderken güvende olalım”

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TARİH

14 Şubat 2012

ÖLÜMÜN DE HAYIRLISI

Bu ülkenin insanları, yatağında ölür, hastanede ölür, işkencede ölür, ana karnında ölür, terörde ölür, koca dayağında ölür ama en çok da asfaltın üzerinde ölür.

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TARİH

22 Kasım 2010

Sadece 10 kilometrelik hız artışı nelere mal oluyor?

2010 Kurban Bayramı tatilinin son günü (Pazar) saat 16.00\'ya kadar, kazalarda ölenlerin sayısı 147 olarak açıklandı.

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