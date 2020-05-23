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Soylu'dan İzmir'de camilerden Çav Bella çalınmasına tepki: Buluruz, ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz

23 Mayıs 2020 12:19

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de cami hoparlöründen Çav Bella şarkısının çalınmasına tepkisini dile getirdi. Olayı 'ahlaksızlık' ve 'inançsızlık' olarak niteleyen Soylu, "Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Bu Ramazan ayında milletin bu konudaki düşüncelerine inaçlarına saldırı beklenmez. Ama biz birçok şeyin hakkından geldik bunun da hakkından geliriz buluruz yani. Buluruz ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz" dedi. 

İzmir'de geçtiğimiz günlerde birçok ilçesindeki camilerden aynı anda İtalyan halk şarkısı Bella Ciao (Çav Bella) çalındı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının paylaşım yaptığı olayla İzmir Müftülüğü, ildeki camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

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