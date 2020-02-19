T24 LogoT24 Logo

Sayıların Dili

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet de devletleştirilmeye çalışılıyor

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük kısmı gri alanda

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve partilerle olmaz’ diyor

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Erdoğan’ın Kanal İstanbul ısrarı toplumun demokratik tepkisi için yeniden umut oldu; destek de en düşük seviyede

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Davutoğlu geçmiş bagajından kaçamaz; özeleştiri vermesi önemli

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP’nin ‘dindar nesil’ mühendisliği tutmadı; oruç tutan, namaz kılanların oranı düştü

Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: 30 yaş altı gençler siyasi partilere ilgisiz; 'Ferhat ile Şirin' aşkı yaşamıyorlar, sonuç alacakları yerel sorunlara ilgililer

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: HDP'nin 'demokratik siyasete devam kararı'na sahip çıkılmalı, Kürt meselesinin çözüm adresi Türkiye ve HDP'dir

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'nin yaptığı en büyük kötülük alın teriyle başarı zincirini kırması

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti 1 Kasım'da 100 kişiden 45'inin desteğini alıyordu, şimdi ise 26 kişinin desteğini alıyor

Bekir Ağırdır: CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği bir daha zor alır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24