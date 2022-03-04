KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP’nin oyu belli trend dahilinde düşmeye devam ediyor, 6'lı mutabakat metni muhalefet oylarını yükseltir

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "AKP’nin oyu belli trend dahilinde düşmeye devam ediyor, 6'lı mutabakat metni muhalefet oylarını yükseltir" dedi.

Murat Sabuncu ve Bekir Ağırdır, dünyadaki son gelişmeler, 6'lı zirve Türkiye'de politikayı etkisi, ekonomideki krizin seçmen davranışlarına yansıması, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Avrasyacılar' çıkışını yorumladı.

Ağırdır, bir izleyicinin "Ekonomik kriz, AKP’nin oylarını etkiler mi?" sorusuna "AKP’nin oyları belirli bir trend halinde düşmeye devam ediyor. AK Parti’nin yüzde 50’lere ulaşan kitlesinin en dış kabuğu, daha gevşek bir yapılan ve ilk problemde terk ediyor. Azaldıkça daha geride keskin biçimde, kimliğine, partisine, sadakatine, ideolojisine daha sadık seçmen kaldığı için giderek erime hızı yavaşlıyor olabilir. Erime devam ediyor. İnsanlar sokakta ve kendi hayatlarındaki yangını yaşıyorlar.” yanıtını verdi.

6 muhalefet partisinin mutabakat metninin muhalefet oylarının yükselteceğini belirten Ağırdır, "Seçmen bir yandan siyaseten umutsuz, güncelin derdi, sofradaki yangın, enflasyon, işsizlik o kadar ağır ki beklendiği hızda olmayabilir ama dikkati dönmüştür. Mutabakat metninin gri alanda dediğimiz, bekleyen seçmenin gözüne ve kulağına değindiği açık” değerlendirmesini yaptı.

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