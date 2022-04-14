Bekir Ağırdır: Kimlik siyaseti aşılamazsa altılı masa içinde ayrı ittifaklar fırsat yaratabilir

Kamuoyu araştırmacısı, yazar Bekir Ağırdır, 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yol haritasını konuştuğu toplantıları yorumlarken, "Niçin bir araya geliyor olduklarını topluma hala anlatabilmiş değiller" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" açıklamasını da değerlendiren Ağırdır, Muhalefetin kimliklerin içinde kalmaya devam etmesi durumunda risklerin olduğunu ifade eden ederek, "Eğer siyaset sürecini veya seçim sürecinin kampanyasını kimlikleri esas alan bir yerden kurmak ve seçmeni kimlik üzerinden ikna etmekten öteye geçemeyeceklerse bu partilerin belki de ayrı kalmaları daha iyi olabilir" dedi.

Ağırdır, "AK Parti'den çözülmüş ve hala kendini kimlikler üzerinden gören seçmen, kimlik siyaseti üzerinden seçime gidecek partilere bakıp CHP'nin yanında diye DEVA'ya veya Saadet'e gelemiyorlarsa eğer, belki de 7'yi zorlamaları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir fırsat alanı açıyor olabilir. Yani DEVA ve Gelecek henüz başlangıçtaki iddialarını henüz gerçekleştiremediklerine ilişkin verdikleri görüntü CHP'nin olduğu bir masada olmaktan kaynaklanıyorsa ayrı olmak başka bir fırsat alanı açabilir kendilerine" diye konuştu.

Bekir Ağırdır, "Liderlerin önce kendilerine şunu sorması lazım; bu dönüşümü başarabilir ve kendi örgütümü demokrasi cephesine dönüştürebilir miyim?" ifadelerini kullanarak "Benim tezim partiler bir demokrasi cephesi haline dönüşür veya demokrasi cephesinin adayı olarak seçime giderlerse başka ama böyle olmazsa seçmenin algısı muhalefetin değil, iktidarın lehine çalışır" dedi.

Bekir Ağırdır, Sayıların Dili'nde Murat Sabuncu'ya yorumladı.

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