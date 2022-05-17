Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu ve CHP siyasette kuvvetli bir sarsma üretti

T24 yazarı Bekir Ağırdır, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde daha kararlı bir duruş sergilediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun SADAT hamlesi, seçim güvenliği, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıkma şekline dikkat çeken Ağırdır, "Kemal Bey, örgütünü tek bir yere kanalize ederek kendi adaylığı veya liderliği üzerindeki her türlü tereddüdü giderecek bir kararlılıkla davranıyor" dedi.

"Kılıçdaroğlu vites yükseltiyor" diyen Ağırdır, "Kemal Bey'in liderliğini bir üst seviyeye çıktığı bir süreç yaşanıyor. Hem seçimi kazanacağına dair inancı yükseltmek hem de muhalefetin gündemini belirleme açısından son günlerde yaşananlar önemli. Hem de Kemal Bey kararlı duruşuyla da kendi etrafındaki tartışmaları kesmiş oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin siyasette bir sarsılma ürettiğini ifade eden Bekir Ağırdır, "Kemal bey bir kez daha kendi liderliğini, örgütünü ve seçmenini konsolide etmek bakımından anlamlı bir hamle yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar araştırmalarda ve tartışmalarda muhafazakar kesimin CHP'ye karşı olan negatif duygularından söz edildiğini belirten Ağırdır, Kılıçdaroğlu'nun "Milletimiz özgürlüklerine yönelik bir tehditle karşı karşıyadır, mütedeyyin kesim de artık uyanmalıdır" mesajını şöyle yorumladı:

"Kılıçdaroğlu şimdiye kadar söylediklerinden daha net ve farklı bir şey söylüyor. Genç muhafazakârlar için adaletsizlik vurgusu yapıyor. Geleneksel, mütedeyyin kesim için de din zırhı içindeki yolsuzluklara ve siyasi hamlelere işaret ediyor. Bana sorarsan iki hedefleme de doğru. Genç muhafazakarlar içindeki yaklaşık yüzde 10'luk bir kesim muhafazakâr aile çocukları. Bu kümedeki kesim dindarlığa daha yakın bir yerde duran bir alt küme. Bu küme ataerkilliğe ve disiplinli bir hayata itiraz ediyor, aynı zamanda devletin de aynı ataerkil tavırlarla hayatın her yerine kurallar koymasına itiraz ediyor. Hayatlarına başkalarınca kurallar koyulmasına itiraz ediyorlar. Kararsızlar diye tanımladığımız kümenin neredeyse 3'te 1'de bunlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu küme için adaletsizlik kavramı önemli bir kavram. Dolayısıyla Kemal Bey'in bu tercihi yapıyor olması umarım çalışılmış bir meseledir ve doğrudur. Bu küme hemen CHP'ye geçecek diye bir şey yok ama mesaj da hedeflenen küme de doğrudur. Aynı şekilde mütedeyyin kesim için de verilen mesaj doğrudur."

Ağırdır, ayrıca özellikle sadece iktidara itiraz eden bir noktadan muhalefet etmek yerine, muhalefetin yeni bir hikaye yaratması gerektiğini dile getirdi.

T24 yazarı Bekir Ağırdır ve Murat Sabuncu Sayıların Dili'nde, Kılıçdaroğlu'nun SADAT mesajını, Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmaları, muhalefetin aktif siyasetinin seçmen davranışını üzerindeki etkisini, 6 partinin ittifakının olası geleceğini, Selahattin Demirtaş'ın toplumsal muhalefete verdiği mesajı ve gündeme ilişkin son gelişmeleri yorumladı.