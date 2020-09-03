RTÜK'ün ceza verdiği TELE 1'in karartılma anı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bir programdaki sözleri nedeniyle TELE1'e daha önce verilen ancak uygulanmayan ekran karartma cezası uygulandı. RTÜK'ün verdiği ekran karartma cezası 5 gün sürecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mahkemenin aldığı 'yürütmeyi durdurma' kararının üst mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine TELE1'e verdiği "Beş gün ekran karartma" cezası uyguladı. Cezaya siyasetçi, yazar, gazeteci ve aydınlardan tepkiler geldi. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ekran karartma cezasının uygulandığı anda ise kanal canlı yayındaydı.

Karartma cezası, gece saat 12.00'de başladı. Ekranın karardığı sırada gazeteci Fikret Bila, CHP'li Eren Erdem, gazeteci Necdet Saraç, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında verilen cezayı yorumluyorlardı.

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