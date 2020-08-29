RTÜK üyelerinden Evrensel gazetesinin reklamı gerekçe gösterilerek TELE 1'e verilen cezaya tepki: Barış çağrısından terör çıkarıldı

Evrensel gazetesinin TELE1’de yayınlanan reklamı için kanala Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından para cezası verilmesini değerlendiren kurul üyeleri İlhan Taşçı ve Ali Ürküt barış çağrısı yapılan bir reklama ceza verildiğini söyledi.

Evrensel gazetesinin 25. yaş kutlaması videosunu yayımlayan TELE1’e, “Terörü övmek, teşvik etmek, terör örgütlerini güçlü veya haklı göstermek” gerekçesiyle ile üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştıran RTÜK, oy çoğunluğu ile aldığı kararda TELE 1’e yüzde 5 idari para cezası verdi.

RTÜK cezaya gerekçe olarak, videoda bir kız çocuğunun sarı, kırmızı ve yeşil renklerde desenleri olan bir tülbenti tuttuğu görüntüleri gösterdi. Kanala ceza verilmesine neden olan Evrensel’in reklam videosunda, “Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi” ifadeleri yer alıyordu.

"Ceza mahkeme kararına rağmen verildi"

Üst Kurul üyelerinden de karara tepki geldi. Evrensel gazetesinden Burcu Yıldırım’a açıklama yapan RTÜK’ün HDP kontenjanından seçilen üyesi Ali Ürküt, bir kız çocuğunun elinde bulunan yeşil, sarı ve kırmızı desenlerden oluşan bir tülbentin suç aleti sayılıp cezalandırılmasının kabul edilir bir durum olmadığını söyledi. Bu kararla renklerin cezalandırıldığını belirten Ürküt, reklamda görünen sarı, kırmızı ve yeşil renklerin olduğu tülbentin herhangi bir örgütün simgesi veya flaması olmadığına dikkat çekti.

Yakın zamanda bir kişinin aynı renklerde iki kuş maketi ve bir poşu bulundurduğu gerekçesiyle Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını, ancak mahkemenin, “Söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığını” gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdiğini hatırlatan Ürküt, beraat kararının da istinaf mahkemesince onandığını söyledi. Ürküt, “Mahkemenin ‘Söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığını’ ifade etmesine rağmen bu renkler nedeniyle bir yayın kuruluşuna yaptırım uygulamak, RTÜK’ün tarafsızlığını tartışır hale getirecektir” dedi.

"Barış çağrısından terör örgütü çıkarmak ironik"

RTÜK’ün CHP’li Üyesi İlhan Taşcı ise barış çağrısı yapan bir reklam için verilen cezanın ironik olduğunu söyleyerek, “Bu topraklarda pek çok Anadolu insanının kullandığı rengarenk tülbentler var. Bu tülbentlerin bir benzerine sadece içindeki renklerden dolayı hele hele barış çağrısı yapan ve önemini vurgulayan Evrensel’in reklamı üzerinden ‘Terör örgütü propagandası yapıldı’ demek ironik bir durumdur. Karadeniz’de ve ülkenin doğu bölgelerinde bu renkler daha belirgindir ve coşkuyla kullanılır. Eğer her kullanılan özgün renklerden terör örgütü çıkarılacaksa bu karar bütün Türkiye’yi terörize etmek anlamına gelir” diye konuştu.

Kullanılan tülbentteki simgelerin herhangi bir terör örgütüne ait olmadığını da vurgulayan Taşcı, “Üstelik kullanılan renklerin içinde pek çok ülkenin bayrağı var. Bu durumda her ülkeden terör örgütü mü çıkaracağız? Bütün resmi karşılamalarda bayraklar Ankara’nın orta yerinde kullanılırken tülbentten propaganda çıkarmanın açıklanabilecek bir yanı yok” dedi.

Özgür yayın yapmaya çalışan kanallara neredeyse gözünün üstünde kaşı var denilerek ceza kesilmeye çalışıldığını ifade edene Taşcı, “Böylesi komik uygulamalarla beraber RTÜK’e karşı toplum nezdinde antipati oluşuyor ve RTÜK özgül ağırlığını kaybediyor” diye ekledi.

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise sosyal medya hesabı Twitter’dan cezaya tepki gösterdi ve “RTÜK, bu kez TELE1’e bir reklam nedeniyle en üst sınırdan para cezası verdi. Evrensel gazetesinin reklamı.. Gerekçelerden biri de, ‘Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi’ ifadesi de var. Evet, biz aynen böyle yapmak istiyoruz” dedi.

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