İçişleri Bakanlığı, 'Musa Orhan' haberi nedeniyle TELE 1'e dava açıyor!

Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan ile ilgili İçişleri Bakanlığı söz konusu haber nedeniyle TELE 1 için işlem başlatılacağını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TELE1 adlı TV kanalının yanı sıra gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın-yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır” denildi.

Yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan, dün akşam tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliyeye yaptığı itiraz kararın kesinleşmiş olması gerekçesiyle reddedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam ediyor" açıklamasını yaparken, söz konusu haberi, "Soylu’nun sahip çıktığı uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi" başlığıyla veren TELE 1 hakkında yasal işlem başlatılacağını da duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TELE1 adlı TV kanalının yanı sıra gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın-yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır” denildi.