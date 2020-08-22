RTÜK'ten Tele 1'e bu kez “Mr. Brooks” cezası

Ünlü Hollywood filmi “Mr. Brooks” RTÜK’ün radarına takıldı. Daha önce Beyaz TV’de ve ATV’de yayınlanan film, Tele 1’de yayınlanınca RTÜK tarafından ceza kesildi.

Beyaz TV'de 14 Aralık 2017 tarihinde saat 19:30'da, ATV'de ise 2012 yılında saat 22:45'te yayınlandığı öğrenilen “Mr. Brooks” Tele 1'de 12 Temmuz Pazar sabahı 08:00'da yayınlanmasının ardından RTÜK tarafından ceza kesildi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, RTÜK tarafından kesilen ceza ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“RTÜK, bağımsız yayıncılık yapan medyayı susturma amacı taşıyan iktidarın bir baskı aygıtı haline gelmiştir. Bu karar da muhalif ve bağımsız medyayı iş yapamaz hale getirmek, zor duruma sokmak için alınmış bir karardır. Çocukların izlediği saatlerde değil pazar sabahı saat 08:00'da yayınlanmış bir filmdi. Bu cezanın, bağımsız muhalif medyayı susturmak ve iktidara uygun bir yayın ortamı oluşturmak amacıyla verilmiş bir ceza olduğunu söylüyorum.”

"Zaten Tele 1 RTÜK ile sürekli mahkemelik halde"

Yanardağ, cezaya hukuki olarak itiraz edeceklerini belirterek, “Zaten Tele 1 RTÜK ile sürekli mahkemelik halde” dedi. Filmi izlediğini de belirten Yanardağ, “Gayet iyi bir film” diyerek sözlerini bitirdi.

Milliyet yazarı da cezayı kınamıştı

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, “Cezalı film daha önce gösterildi” başlıklı yazısıyla RTÜK'ün Tele 1'e verdiği cezayı kınadı. RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezaları ele alan Sina Koloğlu, Tele1'in yayınladığı ceza almasına gerekçe gösterilen “Mr. Brooks” filminin daha önce AKP'ye yakın kanallarda yayınlandığını ifade etti.