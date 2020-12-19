Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompterı yine durdu

19 Aralık 2020 14:44
Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın promterı durdu. Prompterın durmasıyla bir süre sessiz kalan Erdoğan, kısa süre sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
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