Bahçeli prompterın dışına çıkınca kürsüde kalakaldı

Parti grubunda askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere cevap veren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözüyle atıfta bulunmak isterken sözlerini unuttu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli parti grubunda yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda öncüsü olduğu askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere de cevap veren Bahçeli, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" sözüne atıfta bulunmak istedi.

Bahçeli, kullanacağı sözleri unutunca, sıralarda bulunan vekillerden yardım aldı.

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