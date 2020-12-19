Erdoğan: Adı millet olan, zillet durumuna düşmüşlere sesleniyorum; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

Yatırım bedeli 3,1 milyar dolar olan otoyolun ekonomiye yıllık katkısı 2,5 milyar TL'dir. Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki yönde de araç trafiğin çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

"Bugün hizmete açtığımız yolun uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2016 yılında başlayıp etap etap devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah bu son kısmı da önümüzdeki yılın son çeyreğinde tamamlayacağız.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde canlı bağlantı ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 nedeniyle uyguladığı yaptırımlar tartışmaya devam edilirken, " Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyeceğini kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz de açık.Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu' nun "Bahçeli ittifakı bozmak istiyor" sözlerinin ardından, Cumhur İttifakı vurgusu yaparken, "A dı millet olan, aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız" dedi.

İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek kolay değil. Terör örgütleri kullanmaktan darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklardan yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar, başarılı olamadılar.

Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyeceğini kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz de açık.Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

Bu yolda en büyük güç kaynağımız milletimiz birlik beraberlik ve kardeşliğidir. Kısır hesapların ürünü siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize her bakımdan ağır maliyetleri oldu. Türkiye'nin böyle bir cenderenin içine sokulmasına milletimiz izin vermeyecektir. Biz eser konusunda hizmet konusunda proje konusunda herkesle yarışmaya, rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir kavganın, polemiğin ülkeye faydaya olmadığına inanıyorum. Tüm enerjimizi vaktimizi yatırımlarımızın takibine ayırıyoruz.

İnsanımıza hizmet etmenin heyecanını yaşarken, en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye dayanması ya da böyle bir psikolojiyle hareket etmesi. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir defa gördük. Trenimiz 2 kıta 2 deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor, birileri hemen ayağa kaldırıyor. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri konuyu sırf hükumete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek önemli bir adım daha atılmış oldu.

Kendini vatana ait hisseden herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyona fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Bu başarı karşısında üzüntüsünü gizlemeye dahi gerek duymayan zihniyetin ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir.

Aynı çarpık anlayışın yansımalarına sınır ötesi harekâtlarımızda, terörle mücadele operasyonlarımızda, ekonomimize yönelik saldırılara, uğradığımız siyasi haksızlıklara kadar her konuda rastlamak mümkün. Milletimiz bunları görüyor ve herkesi hakettiği konuma oturtuyor.

Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar her aşamaya kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım, milletim adına teşekkür ederim. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışma ile başta Sayın Bahçeli olmak üzere, bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık.

Attığımız bu adımlar, adı millet olan, aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede bir tüp patlaması sonucu 9 can kaybımız oldu, Allah'tan bu vatandaşlarıma, kardeşlerime rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum."