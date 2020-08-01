T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

01 Ağustos 2020 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisiyle telekonferans  aracılığıyla gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma sırasında promptera takıldı. 

Promterın akışının hızlı olduğu ve yetişemediği anlaşılan görüntülerde, konuşmaya ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki danışmanlara "Geri al, geri al" diye seslendi. Danışmanları tarafından  "Efendim canlı yayındayız" uyarısını yapılan Erdoğan'ın tepkisi yüzüne yansıdudağını ısırdığı görülürken yaşanan prompter kazası birçok televizyonunun canlı yayınına yansıdı. 

TIKLAYIN - Erdoğan: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli buluyorum

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanpromptercanlı yayıngeri al geri alcanlı yayındayızbayramlaşma

Diğer Videolar

İBB önünde servisçilerden “10 bin yeni servis plakası” eylemi

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ne zaman yollara çıkacak?

Oyun oynarken 2 metrelik naylon ip yutan kediye endoskopi yapıldı

Uçaktan inen siyah vatandaşı Trabzonspor'un yeni transferi zannettiler

Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tecavüzü ve ırkçı saldırıları 'öven' kadına tepki yağdı...

Eski Ülkü Ocakları yöneticisine sokakta silahlı saldırı düzenlendi, vatandaşlar çatışmanın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarikat araştırması nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Prof. Balcı: Türkiye’de bir...

‘Ömründen uzun idealleri’ vardı; Suna Kıraç hayatını kaybetti...

İtirafçı kaymakam Yüce anlatıyor: Gülen’in evinde üç gün kaldım, Okan Buruk...

"'Cübbeli Ahmet'in şirketinin ürettiği sucuklardan at eti çıktı"...

İçişleri'nden "eğlence yerleri" genelgesi: Ruhsat değiştirerek eski faaliyetlerine devam eden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tecavüzü ve ırkçı saldırıları 'öven' kadına tepki yağdı...

Eski Ülkü Ocakları yöneticisine sokakta silahlı saldırı düzenlendi, vatandaşlar çatışmanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24