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Prompter yine durdu; Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sustu

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

11 Aralık 2020 14:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında bir kelimeyi telaffuz etmekte zorlanınca prompter da durdu. Prompterın durması üzerine bir süre konuşmayan Erdoğan, prompterın yeniden çalışması üzerine konuşmasına devam etti.

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