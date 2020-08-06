T24 LogoT24 Logo
Haberler

Murat Övüç, cinsiyetçi küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi: Yaptığım çok büyük...

06 Ağustos 2020 11:37

Antalya’da sahne aldığı Palm Beach Lara’da şarkıcı Yeşim Salkım’a cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç Salkım'dan özür diledi. 

Övüç şunları söyledi: “Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara ‘Murat Övüç’ü çıkarmayın’ diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar.”

Ne olmuştu?

Sosyal meyda fenomeni Murat Övüç, şarkı söylemeden önce sahneden şarkıcı Yeşim Salkım'a açıkça cinsiyetçi küfür etti. Övüç, Salkım'a küfrederken dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi tepkilere neden olurken; Salkım söz konusu videoyu paylaşarak, "Keşke o ağzından çıkanı duysan, unutma kontrolsüz güç güç değildir, bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" dedi.

TIKLAYIN | Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür

TIKLAYIN | Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz

TIKLAYIN | Kadınların İstanbul Sözleşmesi eylemine katılmak isteyen Murat Övüç kovuldu!

TIKLAYIN | İstanbul Sözleşmesi eyleminden kovulan Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek

TIKLAYIN | Murat Övüç’ün konser anlaşması iptal edildi, yerine cinsiyetçi küfür ettiği Yeşim Salkım sahne alacak

ETİKETLER

murat övüçyeşim salkımcinsiyetçiküfürözür dilediözür

Diğer Videolar

72 yaşındaki kadın maske takmayanlara sitem etti; gözyaşlarına boğuldu

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf: Fazla alkollüydüm, bir kere vurunca bayıldı

Yüz yüze eğitim başladı; işte ilk günden manzaralar...

Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti

Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları ilçe halkı sahiplendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

AKP'li ilçe başkanlığından kampanya: Üye olun, külliyede 1 gün geçirme...

Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24