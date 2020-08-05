İstanbul Sözleşmesi eyleminden kovulan Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek

Pınar Gültekin cinayetinin ardından ortaya çıkan eski bir videosunda kadınlar hakkında söyledikleriyle tepki çeken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e şarkıcı Tuğba Ekinci'den destek geldi. Murat Övüç ile olan fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tuğba Ekinci, "O bizim neşemiz, çok üzülüyor ve ağlıyor" notunu yazdı.

Murat Övüç, Pınar Gültekin cinayetinin ardından ortaya çıkan eski bir videosunda kadınlar hakkında söyledikleriyle de tepki çekmişti. Önceki gün Bodrum'da İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemine girmeye çalışan Övüç, burada da tepkiyle karşılaşmış ve kadınlar tarafından alandan kovulmuştu.

Murat Övüç'e bir tepki de ünlü söz yazarlarından geldi. Hande Yener, İzel, Nilüfer ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlere şarkılarını veren Altan Çetin ile Yazdığım, Hadi Hadi ve Çalkala gibi şarkıların sahibi Aslızen, Murat Övüç'e şarkılarını söylemeyi yasakladıklarını açıkladı.

Söylediği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturan Murat Övüç'e destek ise şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Yeni şarkısının tanıtımı için paylaştığı kalça fotoğrafıyla gündeme gelen Ekinci, bu defa ise Murat Övüç'le olan ilginç bir kareyi paylaştı.

Ekinci paylaşımına "O bizim neşemiz çok üzülüyor. Sapıkları ve kötü insanları savunacağını nasıl anlarsınız. Normal kadın erkek ilişkisi için söyledikleriyle ne alakası var, kadına şiddetde bulunan aciz insanlarla. Çok üzülüyor ve ağlıyor" notunu yazdı.